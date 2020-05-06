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「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場
這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIENDS造型飲料肯定又要讓粉絲們尖叫，另外還有零食、果汁、糖果等多款爽口新滋味，即日起購買指定冰品兩件還可參加冰品抽抽樂活動，最低兩件1折。讓大家用味蕾迎接清涼夏日。
全家便利商店「果實季」中的高顏值商品非KAKAO FRIENDS造型飲料莫屬，包括以Ryan為造型的橘子&葡萄柚風味飲、Apeach少女粉色的水蜜桃風味飲，兩款皆以公仔造型設計瓶蓋，不僅滋味酸甜沁涼，更適合粉絲拍照打卡，瓶子也可重複使用或當擺飾品，售價皆為99元，活動期間可享第2件6折。
另外，全家便利商店獨家引進日本國民汽水品牌三矢蘇打，使用愛媛縣伊予柑果汁的「三矢伊予柑蘇打」，帶有柑橘的酸甜清香，搭配暢快氣泡感，清爽又消暑，售價49元。
零食首推蘋果派風味蕃薯片，蘋果酸味與地瓜甜味完美結合，愈吃愈涮嘴；「蜜蜂工坊」與「小林煎餅」聯手推出的蜂蜜檸檬餅，以醇香蜂蜜搭配小農栽種的微酸檸檬，口感清爽酸甜；「荔枝風味夾心軟糖」散發濃郁荔枝果香，Q彈口感讓人忍不住一口接一口；「凍乾草莓巧克力」以白巧克力包裹整顆冷凍乾燥草莓，外層裹上純可可粉，值得螞蟻控嘗鮮。
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