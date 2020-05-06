快訊

5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出KAKAO FRIENDS橘子&葡萄柚風味飲、水蜜桃風味飲，售價皆為99元，即日起至6月2日可享第2件6折。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出KAKAO FRIENDS橘子&葡萄柚風味飲、水蜜桃風味飲，售價皆為99元，即日起至6月2日可享第2件6折。記者陳立儀／攝影

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIENDS造型飲料肯定又要讓粉絲們尖叫，另外還有零食、果汁、糖果等多款爽口新滋味，即日起購買指定冰品兩件還可參加冰品抽抽樂活動，最低兩件1折。讓大家用味蕾迎接清涼夏日。

全家便利商店「果實季」中的高顏值商品非KAKAO FRIENDS造型飲料莫屬，包括以Ryan為造型的橘子&葡萄柚風味飲、Apeach少女粉色的水蜜桃風味飲，兩款皆以公仔造型設計瓶蓋，不僅滋味酸甜沁涼，更適合粉絲拍照打卡，瓶子也可重複使用或當擺飾品，售價皆為99元，活動期間可享第2件6折。

另外，全家便利商店獨家引進日本國民汽水品牌三矢蘇打，使用愛媛縣伊予柑果汁的「三矢伊予柑蘇打」，帶有柑橘的酸甜清香，搭配暢快氣泡感，清爽又消暑，售價49元。

零食首推蘋果派風味蕃薯片，蘋果酸味與地瓜甜味完美結合，愈吃愈涮嘴；「蜜蜂工坊」與「小林煎餅」聯手推出的蜂蜜檸檬餅，以醇香蜂蜜搭配小農栽種的微酸檸檬，口感清爽酸甜；「荔枝風味夾心軟糖」散發濃郁荔枝果香，Q彈口感讓人忍不住一口接一口；「凍乾草莓巧克力」以白巧克力包裹整顆冷凍乾燥草莓，外層裹上純可可粉，值得螞蟻控嘗鮮。

全家便利商店推出兩款KAKAO FRIENDS造型飲料，以最受歡迎的Ryan、Apeach為主角。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出兩款KAKAO FRIENDS造型飲料，以最受歡迎的Ryan、Apeach為主角。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出蜜蜂工坊、小林煎餅聯手的「蜂蜜檸檬餅」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出蜜蜂工坊、小林煎餅聯手的「蜂蜜檸檬餅」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家引進「三矢伊予柑蘇打」，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家引進「三矢伊予柑蘇打」，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「果實季」推出兩款KAKAO FRIENDS造型飲料。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「果實季」推出兩款KAKAO FRIENDS造型飲料。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「凍乾草莓巧克力」，售價69元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出「凍乾草莓巧克力」，售價69元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出「荔枝風味夾心軟糖」，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「荔枝風味夾心軟糖」，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品。記者陳立儀／攝影
全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出「蘋果派風味番薯片」，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「蘋果派風味番薯片」，售價69元。圖／全家便利商店提供

便利商店 冰品 果汁

延伸閱讀

全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙

全家聯名冰品無極限！最強消暑聖品「黑面蔡楊桃冰沙、頂呱呱紅茶雪泥」進駐超商

想吃玉荷包？ 再10天就上市

還要等多久？ 大樹農民：再過10天就能吃到玉荷包

相關新聞

低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！

內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點，更是很多人在聚會、派對時的必備點心，酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜...

為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。...

世界威士忌大賽傳捷報！慕赫2.81三款年份摘金、銀、銅

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)結果出爐，慕赫2.81單一麥芽威士忌三支...

花束藏愛！母親節給媽咪愛的抱抱

母親節快到了，記得給媽媽愛的抱抱，也可以送花給媽媽，用漂亮的花，療癒一下新冠肺炎疫情沉悶的心情。

山本耀司 x HUBLOT 銀座限定！全黑配色好詩意

與川久保玲、三宅一生曾於1980年代於巴黎掀起一股日本時裝新浪潮的設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）至今創作...

悶熱戴口罩讓臉狂冒油！盤點開架保養新品，保濕又控油

近日天氣一瞬間來到台灣典型的悶熱夏天氣候，雖然疫情略為趨緩，但為了抗疫仍得戴口罩出門，加上悶熱，讓許多人臉上狂冒油，甚至...

MONCLER Simone Rocha系列上市 想要白色「超大雲吞包」

MONCLER Genius（天才計劃）在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha系列，她以花卉、蕾絲等構成的大膽...

「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIE...

象形文字也萌化 萬寶龍藝術贊助書寫工具也太可愛

如何為書寫增添情趣？萬寶龍從1992年開始誕生了藝術與作家兩個聯名系列，前者針對帝王、或對文化保存有貢獻為主軸，歷史長達...

整套山崎＋白州、鬼魅 日本威士忌邦瀚斯閉門直播上拍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮肉男星黃景瑜帥穿ecco正裝鞋 演繹紳士風範升級穿搭質感！

經典正裝鞋可說是提升穿搭質感的最佳利器，更是男性搭配時不可或缺單品。ecco這季就端出了VITRUS MONDIAL唯途...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。