「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIENDS造型飲料肯定又要讓粉絲們尖叫，另外還有零食、果汁、糖果等多款爽口新滋味，即日起購買指定冰品兩件還可參加冰品抽抽樂活動，最低兩件1折。讓大家用味蕾迎接清涼夏日。

全家便利商店「果實季」中的高顏值商品非KAKAO FRIENDS造型飲料莫屬，包括以Ryan為造型的橘子&葡萄柚風味飲、Apeach少女粉色的水蜜桃風味飲，兩款皆以公仔造型設計瓶蓋，不僅滋味酸甜沁涼，更適合粉絲拍照打卡，瓶子也可重複使用或當擺飾品，售價皆為99元，活動期間可享第2件6折。

另外，全家便利商店獨家引進日本國民汽水品牌三矢蘇打，使用愛媛縣伊予柑果汁的「三矢伊予柑蘇打」，帶有柑橘的酸甜清香，搭配暢快氣泡感，清爽又消暑，售價49元。