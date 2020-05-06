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象形文字也萌化 萬寶龍藝術贊助書寫工具也太可愛
如何為書寫增添情趣？萬寶龍從1992年開始誕生了藝術與作家兩個聯名系列，前者針對帝王、或對文化保存有貢獻為主軸，歷史長達近30年，香港電影名導杜琪峰、明星張艾嘉，都曾在藝術贊助系列中。品牌今年首度跨出歐洲與美洲，向阿茲特克帝王蒙特蘇馬一世（西元1398年–1469年）致敬。
四款筆具分別為「限量款4810」、「888限量款」、「限量款87」，以及單價高達百萬、全世界限量八只的「限量款8」。特殊的筆身設計是萬寶龍首見：其筆蓋長度佔筆身3/4，靈感源自古帝國的武器「執矛器」，阿茲特克文化中的王室披風以青綠色（petrol）與胭脂紅（carmine red）為主色，並以亮漆或馬賽克拼接綠松石的形式，大量出現在筆身之上。此外與帝國文化息息相關的微凹黃檀、象徵幸運的雙頭蛇、鳳尾綠咬鵑，也被加入不同筆具的設計細節，堪稱一次阿茲特克文化的縮影與回眺。
而義大利筆具名家萬特佳（Montegrappa）原本就與文學名家海明威多所關聯，最新聯名的第四個限量鋼筆系列，則以海明威名著「非洲的青山（Green Hills of Africa）」為靈感，鋼筆並提供18K尖與14K彈性筆尖，專屬筆尖與筆身，並刻有非洲大陸的地圖紋路，將象徵非洲文化的部落圖騰與象徵性野生動物、靈巧捕捉。18K鋼筆與鋼珠筆各限量100只，14鋼筆則限量200只，定價在11萬至13萬5,000元不等。
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