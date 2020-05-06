疫情趨緩消費回溫 高單商品「未來鑽石」銷售驚喜成長

國內新冠肺炎疫情趨緩，實體零售業逐漸回溫，近來適逢母親節，高單商品銷售也出現轉機，微幅成長。

未來鑽石專家JOY COLORi表示，近期消費者陸續上門挑選未來鑽石，意外在母親佳節前夕開出一波熱潮。

近年在歐美掀起風潮的未來鑽石，是在高科技實驗室，以綠色能源「風能」、「太陽能」，培育出從分子結構、硬度到4C評鑑標準皆與鑽石一致的原礦。隨著環保意識抬頭，JOY COLORi在去年底引進未來鑽石（Lab Grown Diamond），並獨家代理全球首屈一指的Diamond Foundry，引進美國高科技實驗室的頂級未來鑽石，投下綠色革命震撼彈。

JOY COLORi特別在溫馨五月，推出多達40種切割形狀的未來鑽石，並有鑽石顧問可提供顧客精準建議，為對方挑選最合適的鑽石商品，像是對鑽石長期有研究的消費者，推薦選擇極致的閃亮火光的圓形璀璨鑽石，而貴氣優雅又帶知性美的女性，配戴綠柱型鑽石可更顯氣質。

若想挑選送禮珠寶，代表愛情、親情、友情，獨特三角花式切割鑽石最能展現情誼，而外形為一端尖、一端圓，看似水滴狀的水滴鑽石，則可讓手指看來更為修長，還有如侯爵夫人鑽石項鍊，欖尖形切割，嫵媚優雅的造型亦深受女性喜愛。