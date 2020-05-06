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整套山崎＋白州、鬼魅 日本威士忌邦瀚斯閉門直播上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拍品編號505羽生伊知郎麥芽撲克牌系列雙瓶套裝「黑白小丑」及「彩色小丑」，估價35萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號505羽生伊知郎麥芽撲克牌系列雙瓶套裝「黑白小丑」及「彩色小丑」，估價35萬港元起。圖／邦瀚斯提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

整套的日本威士忌，對喜歡一眼看到酒櫃上就有完整感的的藏家來說有無可抗拒的吸引力。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於2020年5月16日香港舉行「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，焦點為難得一見之完整全套日本威士忌，大部分均出自山崎、羽生、秩父及白州等著名酒廠，此場拍賣目前預計將以閉門直播的方式進行，不容藏家錯過。

焦點拍品之一為整套16瓶的三得利全套山崎及白州年份麥芽威士忌初版（1979至1994年），一口氣收齊三得利旗下兩大酒廠山崎及白州的精華，估價約60萬港元起。另一套以浮世繪作酒標的「鬼魅系列」日本威士忌全套第1–12版共11瓶，當然是除了已全部開喝絕版「鬼六」之外。這個由日威狂人Stefan van Eycken所發起的浮世繪酒標系列，以他個人偏好的輕井澤、羽生、秩父為多，亦有駒之岳（Komagatake）與明石（Akashi）作品。全套估價約82萬港幣起。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

去年因整套54瓶的羽生伊知郎全副撲克牌全系列刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄而聲名大噪的這個撲克牌系列，則有「黑白小丑」及「彩色小丑」雙瓶套裝上拍，估價35萬港幣起。許多藏家鍾愛的秩父蒸餾所，則有一系列套裝組上拍。

日本威士忌近年在國際拍賣表現穩健，亞洲市場對威士忌的需求強烈，在邦瀚斯近期拍賣會之成交率平均高達90%。邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰（Daniel Lam）表示：「以整套系列為收藏目標，往往是一眾資深威士忌藏家的終極挑戰。在市場芸芸酒品中覓得完成整套組合的每一瓶，必須花上大量時間與毅力，其成功感絕不亞於藏得一瓶世紀佳釀。亦因如此，市場上鮮有整套釋出。」

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※飲酒過量，害人害己。

拍品編號635輕井澤—1969—50年—#539—白命之水，估價36萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號635輕井澤—1969—50年—#539—白命之水，估價36萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號493麥卡倫千禧水晶瓶Macallan Millennium Decanterx，估價34萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號493麥卡倫千禧水晶瓶Macallan Millennium Decanterx，估價34萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯5月16日舉行「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，焦點為難得一見之完整全套日本威士忌。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯5月16日舉行「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，焦點為難得一見之完整全套日本威士忌。圖／邦瀚斯提供
拍品編號594兩瓶組，秩父—2012—6年—#1487—章魚，及秩父—2010—8年—#646—金魚，估價約30,000港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號594兩瓶組，秩父—2012—6年—#1487—章魚，及秩父—2010—8年—#646—金魚，估價約30,000港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號449三得利全套山崎及白州年份麥芽威士忌初版—1979至1994，共16瓶，估價60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號449三得利全套山崎及白州年份麥芽威士忌初版—1979至1994，共16瓶，估價60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號459波摩Bowmore 1961—50年，估價36萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號459波摩Bowmore 1961—50年，估價36萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號475全套「鬼魅」系列日本威士忌（第1–12版）共11瓶，估價82萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號475全套「鬼魅」系列日本威士忌（第1–12版）共11瓶，估價82萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號439「響」瓷瓶35年人間國寶 三代徳田八十吉作 〈耀彩瓶　碧陽〉，估價18萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號439「響」瓷瓶35年人間國寶 三代徳田八十吉作 〈耀彩瓶　碧陽〉，估價18萬港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號347麥卡倫斯佩默Macallan Speymalt—1973—30年，估價13,000港元起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號347麥卡倫斯佩默Macallan Speymalt—1973—30年，估價13,000港元起。圖／邦瀚斯提供

日本 酒駕 葡萄酒

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