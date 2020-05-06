鮮肉男星黃景瑜帥穿ecco正裝鞋 演繹紳士風範升級穿搭質感！

經典正裝鞋可說是提升穿搭質感的最佳利器，更是男性搭配時不可或缺單品。ecco這季就端出了VITRUS MONDIAL唯途摩登系列鞋履，並由代言人鮮肉男星黃景瑜示範穿搭，大秀復古魅力。而Clarks也有CushionPlus鞋墊科技加持，讓正裝鞋既好穿又體面，同樣吸引男性消費者的注意。

鮮肉男星黃景瑜在拍攝ecco形象廣告時，以一身棕色全套西裝，搭配復古酒紅色的VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列正裝鞋，鞋型與平滑鞋楦讓雙腳看起來格外修長。ecco顛覆過去的穿著體驗，其中一大關鍵在於採用VITRUS™支撐板、FLUIDFORM™一體成型的製鞋技術，使得久站久走不易累，後跟應用的杯型結構則能圓滑包覆腳跟，不僅舒適、穩定度高，同時擁有耐久穿的特質。而在鞋型方面則不同於美式正裝皮鞋較粗獷的外觀，VITRUS MONDIAL強調經典的義式風格，細緻文雅的設計具有修飾效果，達到視覺增高。

黃景瑜在拍攝ecco形象廣告時，以一身棕色全套西裝，搭配復古酒紅色的VITRUS MONDIAL唯途摩登系列正裝鞋。圖／ecco提供

另外，同樣是正裝鞋，Clarks也有不輸ecco的CushionPlus鞋墊科技加持，提供雙倍緩衝，為足部帶來舒適體驗。另外，為了滿足不同的穿著需求和習慣，品牌在這季也提供了不同款式來讓男性消費者做搭配，如光面或布洛克雕花鞋面的皮鞋，演繹不同造型。同時，Clarks還推出了Hero系列，結合休閒運動的需求，並將布洛克雕花皮面和輕便的平底融合，更有CushionPlus智慧足部軟墊和皮革內裡，創造有別以往的便鞋。

ecco VITRUS MONDIAL唯途摩登系列正裝鞋12,880元。

Clarks Ronnie Limit男鞋5,880元。 圖／Clarks提供