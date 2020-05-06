全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙

近年來超商不僅瘋跨界聯名，還不斷把大家耳熟能詳的餐飲名店與小吃搬進超商門市，全家便利商店獨家推出榮登2019年度必吃餐廳之一的韓式炸雞bb.q CHICKEN與樂事合作的「秘製炸雞口味洋芋片」，還有人氣名店檀島香港茶餐廳的「檀島厚奶蛋撻」也於今天（5月6日）獨家開賣，是本店都尚未吃得到的新滋味，饕客們快搶吃一波！

韓式炸雞bb.q CHICKEN創新與洋芋片大廠樂事合作推出的「秘製炸雞口味洋芋片」，選用新鮮馬鈴薯，配上bb.q CHICKEN特製調味粉，鹹甜滋味是追劇好搭檔，售價30元，活動期間憑包裝截角還可至bb.q CHICKEN旗艦餐廳（慶城店）享炸物三寶3選1優惠。

檀島香港茶餐廳以192層酥皮蛋塔創造排隊風潮，即日起獨家在全家便利商店開賣的「檀島厚奶蛋撻」使用雞蛋、牛奶、奶油調和成奶香純厚的絲滑內餡，搭配酥皮層層堆疊出絕妙好滋味，冷食、熱食都美味，售價42元。