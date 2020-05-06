聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙
近年來超商不僅瘋跨界聯名，還不斷把大家耳熟能詳的餐飲名店與小吃搬進超商門市，全家便利商店獨家推出榮登2019年度必吃餐廳之一的韓式炸雞bb.q CHICKEN與樂事合作的「秘製炸雞口味洋芋片」，還有人氣名店檀島香港茶餐廳的「檀島厚奶蛋撻」也於今天（5月6日）獨家開賣，是本店都尚未吃得到的新滋味，饕客們快搶吃一波！
韓式炸雞bb.q CHICKEN創新與洋芋片大廠樂事合作推出的「秘製炸雞口味洋芋片」，選用新鮮馬鈴薯，配上bb.q CHICKEN特製調味粉，鹹甜滋味是追劇好搭檔，售價30元，活動期間憑包裝截角還可至bb.q CHICKEN旗艦餐廳（慶城店）享炸物三寶3選1優惠。
檀島香港茶餐廳以192層酥皮蛋塔創造排隊風潮，即日起獨家在全家便利商店開賣的「檀島厚奶蛋撻」使用雞蛋、牛奶、奶油調和成奶香純厚的絲滑內餡，搭配酥皮層層堆疊出絕妙好滋味，冷食、熱食都美味，售價42元。
隨著氣溫攀升，全家便利商店也推出在地品牌「頂呱呱－紅茶雪泥冰沙」、「黑面蔡－楊桃冰沙」兩款吸嘴袋包裝設計的全新冰品，「頂呱呱－紅茶雪泥冰沙」是頂呱呱經典的紅茶雪泥風味，不添加香料，純正茶香搭配清爽冰沙，售價39元；「黑面蔡－楊桃冰沙」將黑面蔡經典楊桃汁風味製成冰沙，酸甜清爽風味暢涼消暑，售價39元。即日起於全家便利商店購買指定冰品兩件，即可參加冰品抽抽樂活動，最低兩件1折。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言