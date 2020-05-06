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人氣甜點店GC、珠寶盒推母親節蛋糕 讓過節充滿儀式感

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
GC的母親節蛋糕，今年端出的是-「花漾」，藉此感謝媽媽把花樣年華奉獻給子女們。 圖／GC提供
GC的母親節蛋糕，今年端出的是-「花漾」，藉此感謝媽媽把花樣年華奉獻給子女們。 圖／GC提供

這個周日就是母親節了，防疫期間，如果對於外出聚餐有疑慮的話，那麼不妨準備一個母親節蛋糕，好好慰勞辛苦的媽媽，讓媽媽感受到一股甜蜜幸福。

甜點名店GC、boite à bijoux珠寶盒法式點心坊皆有推出「母親節蛋糕」，外型強調時尚精緻，要讓媽媽一看就心花怒放，口感則訴求甜蜜滋味，有洛神花、法芙娜巧克力，以及法國kiri奶油乳酪。

GC的母親節蛋糕，今年端出的是-「花漾」，藉此感謝媽媽把花樣年華奉獻給子女們，且「花漾」食材的選材其實還暗藏了GC台灣甜點主廚對媽媽的愛，主廚媽媽最喜歡吃洛神花，故在「花漾」裡，你可吃到整朵的洛神花，它同時蘊含了水果和蔬菜的豐富口感，另搭配法式布蕾，以台灣本地的洛神結合法國經典的甜點，符合GC一貫地特殊風格，就是尊重在地食材與法式風味結合的豐富可能性。

boite à bijoux珠寶盒法式點心坊則是推出了兩款母親節蛋糕-「資深少女」與「活力女神」，前者採用法國VALRHONA法芙娜的草莓綺想巧克力；後者則選用法國kiri奶油乳酪，除食材特殊，也以口味、顏色來顯現媽媽的兩種不同面貌，最後接受訂貨日為5月8日，自即日起至5月10日均可提貨。

其中，「資深少女」甜點主廚使用草莓綺想巧克力製成外層的慕斯蛋糕體，內餡搭配清爽的檸檬奶餡以及覆盆子果醬，酸中帶甜，滿滿的莓果風味，適合喜歡莓果的客人；底層加入牛奶巧克力脆片，能提升口味層次變化並且增加脆度，添蛋糕口感，並以紅色巧克力飾片、金箔裝飾。

而「活力女神」使用的則是Kiri起司做為慕斯蛋糕的基底，奶香馥郁不黏膩，中間搭檸檬蘿勒的風味奶餡，以及芒果百香果果凍，讓水果的酸甜帶出蛋糕的清新氣息；底層的杏仁餅乾脆片，富有濃郁的果仁香氣，更好的融合了蛋糕的整體風味，增添味覺上的層次變換，並提升蛋糕口感，並選擇Cacao Barry白巧克力片、馬卡龍作為主要裝飾。

除了蛋糕，女人對花就是沒有抵抗力，一見到花就幸福充滿、心情大好。今年母親節珠寶盒也特別與風格優雅簡約的「白色花藝」合作，安排花藝老師授課，教你如何以大、小康乃馨花材為主軸，做出美美的手作花盒，獻給你人生的No.1女神，讓她在專屬於她的日子裡，收到你滿滿的寵愛。手作花盒課程共舉辦兩天5月8日（五）15:00~16:30與5月9日（六）11:00~12:30，每場限10人，滿6人開班，上課地點在珠寶盒遠企安和店。

「資深少女」甜點主廚使用草莓綺想巧克力製成外層的慕斯蛋糕體，內餡搭配清爽的檸檬奶餡以及覆盆子果醬，酸中帶甜，滿滿的莓果風味，適合喜歡莓果的客人。 圖／珠寶盒提供
「資深少女」甜點主廚使用草莓綺想巧克力製成外層的慕斯蛋糕體，內餡搭配清爽的檸檬奶餡以及覆盆子果醬，酸中帶甜，滿滿的莓果風味，適合喜歡莓果的客人。 圖／珠寶盒提供
「活力女神」使用Kiri起司做為慕斯蛋糕的基底，奶香馥郁不黏膩，中間搭檸檬蘿勒的風味奶餡，以及芒果百香果果凍，讓水果的酸甜帶出蛋糕的清新氣息。圖／珠寶盒提供
「活力女神」使用Kiri起司做為慕斯蛋糕的基底，奶香馥郁不黏膩，中間搭檸檬蘿勒的風味奶餡，以及芒果百香果果凍，讓水果的酸甜帶出蛋糕的清新氣息。圖／珠寶盒提供

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