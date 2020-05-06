全台銷售冠軍！「HOROYOI微醉」田馥甄、林宥嘉雙代言

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自日本的「HOROYOI微醉（日文品牌名稱ほろよい）」，除了蟬聯台灣低酒精飲料銷售冠軍，也開啟了台灣人的「晚酌文化」。5月7日將釋出全新廣告，由連續8年擔任代言人的HEBE田馥甄與全新代言人林宥嘉演出，廣告將以療癒動人的歌聲重溫經典酒品，並祭出「雙代言人」開啟宅在家的微醉時刻。

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※飲酒過量，害人害己。

歌手林宥嘉此次受邀擔任全新代言人，他將演繹忙碌整天後，回到家與朋友們相聚的放鬆時光，在廣告中彈吉他、獻聲歌唱，揭曉HOROYOI微醉的全新概念「我的晚酌時光就從ほろよい開始」。林宥嘉更加碼透露，私下酒品非常好，在小酌微醉的狀態下，就連聽音樂也變得特別享受；而當問到私心最愛口味時，他想了許久才選出「葡萄沙瓦」，他說，如同葡萄汽水的奇妙滋味，彷彿喚起兒時回憶。

HOROYOI微醉伴隨微碳酸微酸甜的滋味，清爽無負擔，3%低酒精的設計主打年輕男女、不喜歡酒的苦味、甚至平時不太喝酒的消費者，作為入門酒精飲品。

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HEBE田馥甄連續8年擔任HOROYOI微醉代言人，以清新形象自在詮釋晚酌時光。圖／三得利提供

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