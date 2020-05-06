快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台銷售冠軍！「HOROYOI微醉」田馥甄、林宥嘉雙代言

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
HOROYOI微醉邀請林宥嘉擔任全新代言人，廣告中將以療癒動人的歌聲重溫經典酒品。圖／三得利提供
HOROYOI微醉邀請林宥嘉擔任全新代言人，廣告中將以療癒動人的歌聲重溫經典酒品。圖／三得利提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自日本的「HOROYOI微醉（日文品牌名稱ほろよい）」，除了蟬聯台灣低酒精飲料銷售冠軍，也開啟了台灣人的「晚酌文化」。5月7日將釋出全新廣告，由連續8年擔任代言人的HEBE田馥甄與全新代言人林宥嘉演出，廣告將以療癒動人的歌聲重溫經典酒品，並祭出「雙代言人」開啟宅在家的微醉時刻。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

歌手林宥嘉此次受邀擔任全新代言人，他將演繹忙碌整天後，回到家與朋友們相聚的放鬆時光，在廣告中彈吉他、獻聲歌唱，揭曉HOROYOI微醉的全新概念「我的晚酌時光就從ほろよい開始」。林宥嘉更加碼透露，私下酒品非常好，在小酌微醉的狀態下，就連聽音樂也變得特別享受；而當問到私心最愛口味時，他想了許久才選出「葡萄沙瓦」，他說，如同葡萄汽水的奇妙滋味，彷彿喚起兒時回憶。

HOROYOI微醉伴隨微碳酸微酸甜的滋味，清爽無負擔，3%低酒精的設計主打年輕男女、不喜歡酒的苦味、甚至平時不太喝酒的消費者，作為入門酒精飲品。

酒研所開張啦！！，想看更多內容請點我

HEBE田馥甄連續8年擔任HOROYOI微醉代言人，以清新形象自在詮釋晚酌時光。圖／三得利提供
HEBE田馥甄連續8年擔任HOROYOI微醉代言人，以清新形象自在詮釋晚酌時光。圖／三得利提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

酒精 廣告 台灣人

延伸閱讀

林宥嘉寵妻獨挑顧子重責 每天深夜彩排像練演唱會走位

田馥甄成「豬揚變色」苦主 發文：最該慎用網路是自己

田馥甄逆風轉發「豬揚變色」網路制裁 遭陸網「出征」

傷不了羅志祥 名嘴預言小豬會翻身輿論導向同情他

相關新聞

低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

KAKAO FRIENDS造型飲料太萌！全家果實季清爽登場

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIE...

象形文字也萌化 萬寶龍藝術贊助書寫工具也太可愛

如何為書寫增添情趣？萬寶龍從1992年開始誕生了藝術與作家兩個聯名系列，前者針對帝王、或對文化保存有貢獻為主軸，歷史長達...

整套山崎＋白州、鬼魅 日本威士忌邦瀚斯閉門直播上拍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮肉男星黃景瑜帥穿ecco正裝鞋 演繹紳士風範升級穿搭質感！

經典正裝鞋可說是提升穿搭質感的最佳利器，更是男性搭配時不可或缺單品。ecco這季就端出了VITRUS MONDIAL唯途...

全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙

近年來超商不僅瘋跨界聯名，還不斷把大家耳熟能詳的餐飲名店與小吃搬進超商門市，全家便利商店獨家推出榮登2019年度必吃餐廳...

U值媒／台中審計新村特色麵包 摩艾石像打卡店

前陣子台中興起了一陣摩艾石像的拍照風潮，原以為是新的風景區打卡景點，沒想到居然是新開的泡芙專賣店，除了前往朝聖拍照之外，更令人意外的是美味程度與超佛心價格，一次就印象深刻！從此成為我的口袋愛店 旅禾泡芙之家在台中總共有3間分店，分別位於審計新村、美村路及向上路口與美術館五權店

全台銷售冠軍！「HOROYOI微醉」田馥甄、林宥嘉雙代言

來自日本的「HOROYOI微醉（日文品牌名稱ほろよい）」，除了蟬聯台灣低酒精飲料銷售冠軍，也開啟了台灣人的「晚酌文化」。...

盤點4家頂級SPA 溫馨5月最高「買一送一」

母親節在即，各大飯店打出餐飲、住宿，以及媽媽們最愛的SPA芳療套裝，其中，台北晶華酒店率先導入AI人工智慧漢方諮詢服務，...

亞洲首發！AllSaints打造氣質美包 限量推出讓你不撞款

以個性風格著稱的英倫時尚品牌AllSaints這一季推出兩款截然不同的系列包款，展現品牌態度之外，也蘊含優雅氣質的一面，...

全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋

疫情影響，民眾除了更常使用外帶、外送服務，也順勢帶動了零接觸、行動支付結帳的潮流。LINE Pay今宣布於麥當勞全台近4...

母親節宅在家嚐頂級美食 東森購物開賣晶華酒店牛肉麵

歡慶五月天，母親節在這個周末即將登場！隨著全民健康意識抬頭，越來越多民眾選擇宅在家享用美食，與家人一起慶祝、樂享天倫。

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。