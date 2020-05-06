盤點4家頂級SPA 溫馨5月最高「買一送一」

母親節在即，各大飯店打出餐飲、住宿，以及媽媽們最愛的SPA芳療套裝，其中，台北晶華酒店率先導入AI人工智慧漢方諮詢服務，結合科技與芳療，助媽媽強身免疫，話題十足。

疫情轉變了消費型態，晶華酒店結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入一套運用人工智慧以及大數據演算技術的漢方諮詢系統，沐蘭SPA即起可針對「失眠」、「免疫」、「加強心肺功能」與「體內排毒」等四大領域推出不同的芳香療程，依照消費者的體質狀況，提供適當的SPA舒緩服務。

療程中也加入許多漢方的巧思，像是奉茶與足浴可量身飲用草本養身茶及中藥包足浴，精油按摩也將針對建議穴位加強按壓，最後還有數據分析供參考。療程4,500元起，即日起至5月31日另推出每晚6,600元的住宿優惠專案，除了可入住13坪的豪華客房一晚，還能享受沐蘭SPA兩款經典療程二選一。

此外，各大飯店也有不同的芳療SPA專案，台北文華東方酒店屢獲大獎的芳療中心5月全月推出「珍寵媽咪」療程，專業芳療師可依據需求提供量身訂製的療程服務，包括針對身體緊繃部位60分鐘的全身舒緩按摩，搭配30分鐘「瞬間臉部保養」，療程結束再送精美化妝包，此專案90分鐘、7,660元。

台北花園大酒店「花園SPA」則主打超值方案，5月31日前推出「母親節舒壓鬆體護理買一送一」優惠，預約課程享特惠體驗價2,020元(原價6,200元)，兩人成行每人僅需1,010元，下殺33折，包括舒壓鬆體及岩盤浴共60分鐘，同時可加價999元體驗「迷你臉部按摩護理30分鐘」。