亞洲首發！AllSaints打造氣質美包 限量推出讓你不撞款

以個性風格著稱的英倫時尚品牌AllSaints這一季推出兩款截然不同的系列包款，展現品牌態度之外，也蘊含優雅氣質的一面，台灣更搶先亞洲其他國家上市，並限量推出，要撞款都很難。

這季AllSaints的呈現了展現復古及公羊頭骨系列包款，復古風格共有三款尺寸，提供黑色與橘色選擇，最受女孩們青睞的迷你型的Corbet皮革兩用斜背腰包採用純牛皮製成，卻沒有厚重感，可調節式的腰帶設計能夠輕易將腰包變成斜背、側背包，抑或手拿包。而喜歡大容量的人，AllSaints則備有公羊頭骨系列的Blythe皮革壓紋托特包，破以往設計，將公羊頭骨壓印於包款上。同樣由純牛皮手工製成，大面積的公羊頭骨壓紋展現叛逆性格，袋口拉鍊設計搭配大容量扁身空間，更能裝下筆電，實用又百搭。

AllSaints Blythe皮革壓紋托特包9,500元。圖／AllSaints提供

另外，喜歡甜美風格又想替自己增加好感度的人，則可以入手CHARLES & KEITH小型粗鍊條包，使用了柔膚色調的粉紅色更添氣質，霧面處理的粗鍊條搭配同色皮質包身，低調中展現高質感，而風琴包身的設計讓容量大增，時髦度與實用性兼具。有著淡雅粉嫩撞色設計的絲巾掀蓋手提包，更是甜美度破表，百搭又小巧的剪裁，無論約會、通勤都適用。

CHARLES & KEITH絲巾掀蓋手提包2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH小型粗鍊條包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供