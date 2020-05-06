全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋

疫情影響，民眾除了更常使用外帶、外送服務，也順勢帶動了零接觸、行動支付結帳的潮流。LINE Pay今宣布於麥當勞全台近400家門市正式上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃檯、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆使用LINE Pay快速完成結帳。

即日起至6月9日止，於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），享LINE POINTS 3%點數回饋。綁定中國信託LINE Pay 卡、台新@GoGo 卡、聯邦賴點卡或富邦J卡等指定銀行卡片付款，再享9%回饋，等於最高可享12%回饋。