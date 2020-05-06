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全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋
疫情影響，民眾除了更常使用外帶、外送服務，也順勢帶動了零接觸、行動支付結帳的潮流。LINE Pay今宣布於麥當勞全台近400家門市正式上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃檯、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆使用LINE Pay快速完成結帳。
即日起至6月9日止，於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），享LINE POINTS 3%點數回饋。綁定中國信託LINE Pay 卡、台新@GoGo 卡、聯邦賴點卡或富邦J卡等指定銀行卡片付款，再享9%回饋，等於最高可享12%回饋。
活動期間使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋。若交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，LINE Pay也提供了「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，付款時更快速順暢。活動期間開啟自動儲值功能，並連結高雄銀行帳戶，筆筆消費再享儲值金15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿99元，享儲值金15%回饋；連結郵局帳戶單筆消費滿150元，另享儲值金10%回饋。
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