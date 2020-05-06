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遠東全家福士林展售 運動裝熱賣、涼被讀者優惠省千元

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
遠東全家福展售會推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等多種商品。圖／遠東全家福內壢廠提供
遠東全家福展售會推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等多種商品。圖／遠東全家福內壢廠提供

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至19日於台北市士林福國路舉辦換季出清展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等多種商品，採取直營模式舉辦，以優惠的價格回饋消費者。

遠東全家福內壢廠表示，天氣轉熱運動風盛行，這波特別推出採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，全面優惠價399元起；陽離子長袖運動吸排衫優惠價499元，戶外機能休閒外套有防風、防潑水效果兼具保暖性，男女多種款式、顏色可挑選，全面出清價1080元起，男款運動休閒排汗短褲超值優惠價2件598元起。

內著熱銷商品主推女彈力涼爽短袖上衣，材質柔軟透氣，穿搭效果更佳舒適，優惠價任選4件396元，零碼內衣褲類出清價99元起。

上班族必購的易整燙長、短袖襯衫2件900元起，西褲、休閒長褲出清650元起，數量有限售完為止。

寢飾熱銷商品主打床包枕套組，多款花色且尺寸齊全，標準雙人床一組1599元限量30組。天然乳膠枕，舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元；法國高山羊毛被雙人尺寸優惠價一件2300元，限量30件。

為感謝讀者長久支持與愛護，特別推出品牌純棉涼被優惠活動，消費者展售會現場出示聯合新聞網報導，即可以890元購得指定款純棉涼被，原價約2000元，各檔限量只有20件，請把握機會。

台北士林展售會即日起至19日每天上午11點至晚上9點，地址福國路98-4號，洽詢電話0913600722賴先生。

現場運動服裝著重機能排汗、美觀。圖／遠東全家福內壢廠提供
現場運動服裝著重機能排汗、美觀。圖／遠東全家福內壢廠提供
出示聯合新聞網報導有機會購得優惠價涼被。圖／遠東全家福內壢廠提供
出示聯合新聞網報導有機會購得優惠價涼被。圖／遠東全家福內壢廠提供

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