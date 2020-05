舊金山精品咖啡「Four Barrel Coffee」 海外首店插旗信義區

被形容為「舊金山咖啡四大天王」,來自美國舊金山嬉皮區的Four Barrel Coffee四桶咖啡,海外首家門市將於5月25日進駐誠品生活信義店。常與潮流、藝術家合作塗鴉創作的Four Barrel Coffee台灣首店將營造出舊金山本店精神,以後咖啡迷在信義商圈又多了一個據點可停留。

Four Barrel Coffee四桶咖啡台灣首店位於誠品生活信義店二樓、原eslite Café的位置,而eslite Café轉移至三樓書區,以全新型態呈現。eslite Café在5月展開試營運,在5月29日誠品信義書店展開24小時不打烊後,eslite Café將從上午8點營業至凌晨1點,讓書迷在深夜也能享受咖啡。

在Four Barrel Coffee四桶咖啡台灣首店正式開幕前,即日起至5月10日在誠品生活南西一樓廣場推出限時快閃店,快閃店杯身換上台灣限定彩色版的品牌經典四獸塗鴉,也獨家推出選用加州新鮮檸檬特調的南西限定「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」,以及台灣限定香蕉風味的「特調香蕉LATTE」。

誠品南西Four Barrel Coffee快閃店獨家限定「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」,150元。圖/誠品提供