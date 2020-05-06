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舊金山精品咖啡「Four Barrel Coffee」 海外首店插旗信義區
被形容為「舊金山咖啡四大天王」，來自美國舊金山嬉皮區的Four Barrel Coffee四桶咖啡，海外首家門市將於5月25日進駐誠品生活信義店。常與潮流、藝術家合作塗鴉創作的Four Barrel Coffee台灣首店將營造出舊金山本店精神，以後咖啡迷在信義商圈又多了一個據點可停留。
Four Barrel Coffee四桶咖啡台灣首店位於誠品生活信義店二樓、原eslite Café的位置，而eslite Café轉移至三樓書區，以全新型態呈現。eslite Café在5月展開試營運，在5月29日誠品信義書店展開24小時不打烊後，eslite Café將從上午8點營業至凌晨1點，讓書迷在深夜也能享受咖啡。
在Four Barrel Coffee四桶咖啡台灣首店正式開幕前，即日起至5月10日在誠品生活南西一樓廣場推出限時快閃店，快閃店杯身換上台灣限定彩色版的品牌經典四獸塗鴉，也獨家推出選用加州新鮮檸檬特調的南西限定「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」，以及台灣限定香蕉風味的「特調香蕉LATTE」。
快閃店也帶來道地舊金山吃法，一杯咖啡配上加州核桃巧克力醬「舊金山早晨吐司」，台北限定口味為結合美式Cream Cheese及台灣名產烏魚子、再灑上蒜苗的「HELLO台北早晨土司」。另外，獨家推出Four Barrel CoffeeＸMiiR設計師聯名款隨行杯，讓咖啡迷收藏。
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