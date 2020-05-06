穿綠衣「河粉買1送1」！百年「飛機河粉」進駐北車商圈

來自越南的「飛機河粉」，繼2019年10月正式登台後，已經接連於台中、台北、新北開設3間分店。自5月7日起，飛機河粉將進駐新光三越站前店，開設全台第4間門市。為慶祝開幕，首3日只要穿著「綠色衣服」，就可享傳統牛肉河粉買1送1優惠。另外還有「點河粉、送越南咖啡」的開幕活動。

創立於1920年的飛機河粉，最初自河內起家，後搬遷至胡志明市。由於創辦人天天帶著飛機圖案的帽子煮河粉，因此得名「飛機河粉」，目前已經有百年歷史。飛機河粉由豆府餐飲集團引進來台，店內提供傳統、酸辣、咖哩等三種湯頭口味，並有生牛肉、熟牛肉、雞肉等不同的配料組合，每碗售價158～218元不等，另外店內也提供涼拌青木瓜、越南炸雞等等越式小菜。

為慶祝新光三越站前店開幕，5月7日至5月9日期間，穿著綠色衣服並加入粉絲團，單次購買1碗傳統牛肉河粉，就送1張傳統牛肉河粉免費兌換券，每日限量100碗，總共限量300碗。另外自5月10日至5月23日期間，赴店消費河粉1碗，即贈送「越南咖啡」1杯（價值68元），每日限量50杯。