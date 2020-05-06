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居家做什麼？買包買表買珠寶！精品網拍夯 拍賣行輪推

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，勞力士迪通拿型號116508，估價約18萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，勞力士迪通拿型號116508，估價約18萬港元起。圖／佳士得提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

防疫不出門，在家做什麼？國際拍賣行的精品拍賣如火如荼，包包、腕表珠寶、甚至洋酒、藝術品的拍賣的拍賣都有超乎預期的好成績，拍賣行也加速搜羅彙整拍品的速度，滿足買家需求。香港佳士得（Christie’s）自即日起舉一系列精品線上專場，珠寶、鐘表、包包專場陸續登場。全系列共5場的邦瀚斯（Bonhams）雅逸精品網拍專場則採跨類別形態，單場一次呈獻珠寶、腕表、洋酒等不同拍品，目前第二場即日起至5月8日止開放競標。

香港佳士得的珠寶首飾網上拍賣自即日起至5月8日舉辦，多為知名珠寶品牌的代表作，例如格拉夫（GRAFF）、卡地亞、梵克雅寶等。5月6日起至5月20日止的名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分），則從骨董到當代作品一應俱全，焦點拍品包括限量的版宇舶MP-02陀飛輪、百達翡麗5496P及勞力士型號116508。5月20日登場的手袋及配飾，則以Power of Color為主題，共190件顏色鮮艷奪目的精挑拍品，焦點為一系列狀態接近完美的愛馬仕包包甚至絲巾。

邦瀚斯跨類別的「雅逸精品網拍專場」系列，旨在為藏家提供「一站式」網上拍賣體驗。每場為期七至十日，其後隨即推出新一輪拍品，進行中的第二場聚焦珠寶、名表與威士忌，腕表部分呈現一系列市場熱門的勞力士潛水運動表及當代獨立製表經典，焦點拍品為拍品編號23的百達翡麗型號5270的白金月相萬年曆手上鍊計時碼表，搭載品牌於2011年推出的第一枚全自製計時萬年曆機芯，這枚2012年的作品是最受歡迎的第一代配色，該型號已於2013年停產。威士忌部分則多單瓶拍品、選擇範圍廣，適合想嚐鮮的藏家。以珠寶翡翠為主的第三場則將於5月8日起登場，系列拍賣將持續至6月1日止。

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邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場競標至5月8日止。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場競標至5月8日止。圖／邦瀚斯提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出一組兩件愛馬仕黑色TADELAKT小牛皮KELLY TWILLY 掛飾附黃金配件，以及伊斯米藍色TADELAKT小牛皮KELLY TWILLY掛飾附黃金配件，估價32,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出一組兩件愛馬仕黑色TADELAKT小牛皮KELLY TWILLY 掛飾附黃金配件，以及伊斯米藍色TADELAKT小牛皮KELLY TWILLY掛飾附黃金配件，估價32,000港元起。圖／佳士得提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號23為百達翡麗型號5270白金月相萬年曆手上鍊計時碼表，估價約60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號23為百達翡麗型號5270白金月相萬年曆手上鍊計時碼表，估價約60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出愛馬仕唇膏粉色CHÈVRE山羊皮迷你凱莉包二代附鈀金配件，估價65,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出愛馬仕唇膏粉色CHÈVRE山羊皮迷你凱莉包二代附鈀金配件，估價65,000港元起。圖／佳士得提供
（左）邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場競標至5月8日止。圖／邦瀚斯提供。（右）佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，以Power of Color為主題。圖／佳士得提供
（左）邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場競標至5月8日止。圖／邦瀚斯提供。（右）佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，以Power of Color為主題。圖／佳士得提供
（由左至右）佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，百達翡麗型號 3998G白金自動上鍊腕表，估價約40,000港元起，勞力士Datejust型號116139白金自動上鍊腕表，，估價約40,000港元起。圖／佳士得提供
（由左至右）佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，百達翡麗型號 3998G白金自動上鍊腕表，估價約40,000港元起，勞力士Datejust型號116139白金自動上鍊腕表，，估價約40,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得珠寶首飾網上拍賣競標至5月8日止，格拉夫鑽石吊墜項鍊，估價約12萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得珠寶首飾網上拍賣競標至5月8日止，格拉夫鑽石吊墜項鍊，估價約12萬港元起。圖／佳士得提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號46為1.60克拉VS1天然豔彩黃鑽鑽戒，估價約10萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號46為1.60克拉VS1天然豔彩黃鑽鑽戒，估價約10萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號15表品牌Urwerk的White Shark型號UR202，限量編號02/12，估價約32萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號15表品牌Urwerk的White Shark型號UR202，限量編號02/12，估價約32萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號48為格拉夫蝴蝶結造型彩鑽胸針，估價約18萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯雅逸精品網拍專場系列第二場，競標至5月8日止，拍品編號48為格拉夫蝴蝶結造型彩鑽胸針，估價約18萬港元起。圖／邦瀚斯提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出愛馬仕一組六件的絲質方巾，估價10,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得5月20日起登場的手袋及配飾專場，推出愛馬仕一組六件的絲質方巾，估價10,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，百達翡麗型號5496P，估價約30萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得名表網上拍賣及亞洲重要私人收藏（第二部分）競標至5月20日止，百達翡麗型號5496P，估價約30萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得珠寶首飾網上拍賣競標至5月8日止，BUCCELLATI寶石胸針，估價約35,000港元起。圖／佳士得提供
佳士得珠寶首飾網上拍賣競標至5月8日止，BUCCELLATI寶石胸針，估價約35,000港元起。圖／佳士得提供

珠寶 腕表 香港

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