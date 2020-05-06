「眼彩盤」讓你變身眼妝高手 3分鐘完成居家遠距工作妝

只要一盤，就能讓你變身眼妝高高手！「眼彩盤」是韓國美妝品牌ETUDE HOUSE的明星商品，現今販售的眼彩盤多達20款，5月再有兩盤眼彩新品亮相，「玫瑰香檳眼彩盤」以粉色與大地色等柔美色系為主，另一款「玩轉色彩經典眼彩盤 #粉彩豹紋」，則是從鮭魚粉與珊瑚粉延伸出多達15色的眼彩盤。

「玫瑰香檳眼彩盤」是10色眼彩盤，綜合霧面、亮面、亮片，和諧的粉色與大地色，適用於日常妝容，訴求細緻亮片也能溫柔貼合肌膚表面，不飛粉，在溫暖的粉色中透出低調光芒。

建議可搭配「玩美色計絲絨唇膏」的五款玫瑰香檳限定色，利用眼妝與唇妝的色澤，提升臉部亮度，就像是玫瑰香檳在玻璃杯中折射出的耀眼光芒。總共5色，其中包含玫瑰氣泡飲（粉紅珊瑚色）、葡萄果乾（明亮橙色）、鮮桃乳酪塔（淺珊瑚粉）3款新色，同樣採特殊香檳金管身的磁扣設計，限量販售。

ETUDE HOUSE另一款眼彩盤新品「玩轉色彩經典眼彩盤 #粉彩豹紋」，多達15色，訴求只要三分鐘，就可以打造有朝氣的視訊妝，建議視訊前可快速利用眼影刷大面積的刷上鮭魚粉色，接下來在靠近眼睛根部的部分則輕刷絲綢感的咖啡色，最後將珠光的豹紋粉紅強化眼中，做出眼部光澤立體感，便能讓你在家配戴眼鏡也能有「睛」神的展開會議。