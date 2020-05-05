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獨／開幕才1.5年　東區時尚法菜「實習生」5月10日熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Stagiaire 實習生宣佈將於5月10日熄燈。圖／取自Stagiaire 實習生粉絲頁
Stagiaire 實習生宣佈將於5月10日熄燈。圖／取自Stagiaire 實習生粉絲頁

又一間餐廳因新冠肺炎COVID-19）擋不住！藏身於台北東區巷弄之間的時尚法式料理餐廳「Stagiaire 實習生」，5月5日晚間於官方臉書公佈，將於5月10日結束營業。並且標記「#疫情期間維運不易」、「#為仍在線上的餐飲同業加油」，估測應也是受到疫情波及而熄燈。

「Stagiaire實習生」由魏宏丞、傅昭蓉兩位主廚共同經營，地點鄰近SOGO敦化館。其中魏宏丞擁有英國米其林三星餐廳「The Fat Duck」的工作背景，而傅昭蓉則曾任職亞都麗緻的「巴黎廳」多年，兩人皆具備一定的餐飲實力。實習生也以兩人的精湛手藝為基礎，將雞胸、牛肉塔塔、波士頓龍蝦、菲力牛排、鴨化身成一系列精彩的料理，每季也都會端出一款以「酥皮」為主的特色料理。本季的菜單，也設計了「菇」、「根」、「柑橘」等一系列菜名簡短，但作法繁複的佳餚。

實習生自2018年12月開幕至今，已受到不少美食家與饕客的肯定，亦累積了忠實粉絲。但是才約一年半的時間，就公佈停業訊息，另不少人不捨。粉絲聽聞後，也留言表示「好可惜！期待再見～」、「太可惜了」、「永遠都會記得在實習生經驗的美味和愉快的時光」

實習生春季菜單新推出的「柑橘」，其實是集結橙香石斑、柑橘醬漬萵苣、白柚沙拉、香茅澄清湯等元素。圖／取自Stagiaire 實習生粉絲頁
實習生春季菜單新推出的「柑橘」，其實是集結橙香石斑、柑橘醬漬萵苣、白柚沙拉、香茅澄清湯等元素。圖／取自Stagiaire 實習生粉絲頁

實習 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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