聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福集點換購GoodPlus+廚具、手沖快煮壺全球首發
外型具設計感、輕巧且多功能性的餐廚小家電，近年來很受消費者的青睞，各品牌新品競相上市，同時也是通路業者提供會員獨享的消費滿額集點換購商品的熱門之選；好比家樂福最新會員集點換購活動，特別引進日本換購人氣品牌GoodPlus+廚具系列，11款品項中的手沖快煮壺和經典電烤箱更是全球首發，只有家樂福會員才能換購到，明（6）日起至7月28日（兌換期間到8月4日）止，家樂福會員只要集5點以上，就可以市價3折起輕鬆入手。
家樂福企業社會責任暨溝通經理林夢紹表示，往年集點換購活動於3至6月推出，今年受到疫情影響，延至5至8月，期間將自母親節起跨端午節、中元節等檔期。同時，今年還特別降低門檻，最低只要5點即可加價購，免費兌換最低滿30點就有1款，家樂福會員專屬單筆消費滿500元即贈1點，對於消費者來說應該更容易入手。
而觀察自煮風氣的盛行及在家開伙的族群有年輕化的趨勢，這次換購商品選擇的合作對象是日本主婦喜愛的人氣品牌GoodPlus+，去年GoodPlus+在日本的全年換購量達40萬個，家樂福表示，此次換購活動特備13萬個GoodPlus+廚品，全系列11個品項，採質感漸層紅色琺瑯外觀設計，既有精品級時尚外型，也有獨特新功能。
像是一款多功能BBQ電燒烤盤，特別附贈的章魚燒盤，除了可DIY章魚燒，還可運用章魚燒烤盤一格格的設計，一口氣烹煮好幾道料理，讓便當有著豐富的菜色，既快速又方便。另外，還有一款附蒸架的琺瑯鑄鐵鍋，從燉煮、清蒸、油炸到汆燙都可一鍋搞定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言