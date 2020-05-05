小禎也瘋韓國廚房料理神器 女兒甜讚她是最正的媽媽

母親節前夕，女星胡盈禎（小禎）以代言人身份出席韓國廚房精品家電OZEN新品發表會，現場除了時尚美型的「真空抗氧破壁調理機」和「A-BOT自動翻炒氣炸爐」亮眼吸睛外，小禎13歲的女兒Emma則特別透過影片提前祝福媽媽母親節快樂，除了甜美清麗的模樣讓人驚艷外，Emma還嘴甜大讚小禎是「全天下最正、最美、最辣、最瘦的媽媽，愛你！」，逗得全場開心大笑，場面趣味又溫馨。

OZEN在韓國由少女時代因潤娥的代言，而擁有高知名度，台灣去年先引進獨家玫瑰粉金色的真空抗氧破壁調理機，累積銷售超過五座台北101大樓，這次搶搭母親節檔期，推出晶鑽白新色機型。

OZEN台灣總代理雙喬國際董事長楊承翰表示，台灣的消費者很聰明，懂得挑選物超所值的廚電精品，不只妝點居家品味，也是守護健康、料理的神隊友。

迎戰母親節檔期，同時看好疫情爆發後宅經濟狂燒，除了引進真空抗氧破壁調理機新色機型外，這次OZEN還推出了全新廚房料理神器「A-BOT自動翻炒氣炸爐」，不只有時尚外型，與坊間傳統氣炸鍋相較，它除了是氣炸鍋，還兼具拌炒鍋、乾果機、微波爐、烘烤箱等功能。

OZEN的「A-BOT自動翻炒氣炸爐」還有360°air雙旋風熱循環，可上下火力全方位均勻受熱，陶瓷空氣濾網少油煙、不沾塗層內鍋，搭配黃金三角旋轉軸心，以及獨創模擬的拌炒功能，甚至可以上層烤薑黃雞腿，下層翻炒蒜香綜合烤蔬，一次搞定二道菜。

小禎也分享挑選廚房家電的秘訣，她說，當然以功能性為主，最好挑選操作簡單，可輕鬆做出健康美味料理，像是OZEN真空破壁調理機，她已經用一年多了，越用越喜歡，一鍵就可完成健康抗氧化果汁，而新入手的自動翻炒氣炸爐，則因有獨創自動翻炒與陶瓷空氣濾網，可減少油煙打造清新廚房，重點是做完料理後，簡單就能清潔，這都是有下過廚的人才知道的好。