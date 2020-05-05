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限時4天送會員！日藥本舖「千元振興酷碰券」全台限量1萬份
新冠肺炎疫衝擊經濟，為了刺激買氣，通路業者頻頻發出振興券，日藥本舖將於5月7日至5月10日針對會員發送每張價值1,000元的「振興酷碰券」，全台限量1萬份送完為止，憑日藥本舖會員即可免費領取、每位會員限領一份，分為5月份和6月份使用。
日藥本舖可免費申辦會員，會員可享消費1元集1點、100點折抵1元，免費申辦行動會員就送10,000點會員點數，等同100元購物金，隔日入點。5月進入初夏季節，日藥本舖於5月7日至6月7日推出「初夏美容大賞」，美白防曬系列商品全面5折起，本檔活動還推出會員點數5,000點免費換的商品，包括全日營養乳酸菌果凍條10g X 7包、全日營養膠原蛋白果凍條、Pharmaact水潤洗面乳160g等。
日藥本舖「初夏美容大賞」主打日本原裝進口的「雪肌美人UV防曬乳」原價699元、優惠價588元買1送1，等同一支只要294元；日藥本舖防曬系列銷售前3名的「資生堂安耐曬黃金防曬組2020」原價950元、特價855元；「PEGA精緊緻亮白美容液」原價2,500元、特價2,299元。
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