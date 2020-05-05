又和孫藝珍撞衫！「夫婦的世界」金喜愛方包背不完

人氣韓劇「夫婦的世界」最新播出的11、12集在韓國創下24.332%刷新高的收視率，其他平台收看的用戶也熱烈討論相關劇情。而從開播到現在劇中人的造型一直是影迷的焦點之一，尤其金喜愛所飾演的女主角池善雨，更是展現出一種讓人憧憬的自信又強悍俐落的熟女穿搭風範。

在最新播出的集數中，金喜愛穿了一件裸粉色調的印花上衣，這件出自Blumarine的衣服又再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫了，這也是兩人繼之前拿了同款的Roger Vivier包之後再次寫下的巧合。