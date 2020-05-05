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又和孫藝珍撞衫！「夫婦的世界」金喜愛方包背不完

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
金喜愛穿了一件Blumarine裸粉色調的印花上衣，再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫。圖／摘自愛奇藝台灣站、藍鐘提供
金喜愛穿了一件Blumarine裸粉色調的印花上衣，再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫。圖／摘自愛奇藝台灣站、藍鐘提供

人氣韓劇「夫婦的世界」最新播出的11、12集在韓國創下24.332%刷新高的收視率，其他平台收看的用戶也熱烈討論相關劇情。而從開播到現在劇中人的造型一直是影迷的焦點之一，尤其金喜愛所飾演的女主角池善雨，更是展現出一種讓人憧憬的自信又強悍俐落的熟女穿搭風範。

在最新播出的集數中，金喜愛穿了一件裸粉色調的印花上衣，這件出自Blumarine的衣服又再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫了，這也是兩人繼之前拿了同款的Roger Vivier包之後再次寫下的巧合。

而Salvatore Ferragamo外型方正的包款也是金喜愛在劇中的最愛之一，在最新集數中分別搭配STUDIO黑色鹿皮提包和BOXYZ白色牛皮提包，前者是現任創意總監Paul Andrew為品牌設計的首款包包，包身飾有閃亮的Gancini釦飾，每一季別推出不同的尺寸、材質，新款還有鏤空細節非常有夏日氣息。而後者則是2019年登場的包款，鎖釦設計增添像是精緻珍寶箱的特質，私密性相當夠，內裡的兩個儲物袋也更為便利，搭配藤編材質，也很適合拎去度假。

在「夫婦的世界」最新播出的集數中，金喜愛拎Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
在「夫婦的世界」最新播出的集數中，金喜愛拎Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
金喜愛於「夫婦的世界」中使用STUDIO黑色鹿皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
金喜愛於「夫婦的世界」中使用STUDIO黑色鹿皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
BOXYZ藤編提包(中)，95,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ藤編提包(中)，95,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
金喜愛穿了一件Blumarine裸粉色調的印花上衣，再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫。圖／藍鐘提供
金喜愛穿了一件Blumarine裸粉色調的印花上衣，再度跟「愛的迫降」大結局裡的孫藝珍撞衫。圖／藍鐘提供
在「夫婦的世界」最新播出的集數中，金喜愛穿了Blumarine裸粉色調的印花上衣配Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
在「夫婦的世界」最新播出的集數中，金喜愛穿了Blumarine裸粉色調的印花上衣配Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
STUDIO黑色鹿皮提包(中)，92,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO黑色鹿皮提包(中)，92,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
金喜愛於「夫婦的世界」中使用STUDIO黑色鹿皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
金喜愛於「夫婦的世界」中使用STUDIO黑色鹿皮提包。圖／摘自愛奇藝台灣站
BOXYZ白色牛皮提包(大)，89,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ白色牛皮提包(大)，89,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO焦糖色牛皮提包(大)，12萬3,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO焦糖色牛皮提包(大)，12萬3,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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