凱亞葛柏被LV Twist圈粉拍出超美形象照 二合一是缺貨指標款

任何包款在凱亞葛柏（Kaia Gerber）身上，都顯得更美，她為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列Twist手袋的照片，展現2020春夏新款的鮮明搶眼，洋溢年輕精緻的質感。

Twist手袋在2015年早春時裝亮相後，每季都會推出新風貌，它的輪廓靈感來自1988年推出的Pochette Trapèze手拿包，別具建築線條設計，以Twist（轉動）命名，是源於包款LV字樣的旋釦轉鎖設計，也是用此姓名縮寫向品牌創始人致敬。2020年春夏的新款，以新增色彩繽紛的彩色樹脂玻璃手柄設計，或是轉變包款尺寸帶來更潮流的輪廓為主，且推出時髦的螢光綠、石榴紅色。從New Classic手袋延伸的裸粉色輕巧款，配有Epi粒面皮革手柄、刺繡緞面闊肩帶，背帶一面繡上Louis Vuitton字樣，另一面綴以Monogram花卉圖案，為運動風的休閒款。