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凱亞葛柏被LV Twist圈粉拍出超美形象照 二合一是缺貨指標款
任何包款在凱亞葛柏（Kaia Gerber）身上，都顯得更美，她為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列Twist手袋的照片，展現2020春夏新款的鮮明搶眼，洋溢年輕精緻的質感。
Twist手袋在2015年早春時裝亮相後，每季都會推出新風貌，它的輪廓靈感來自1988年推出的Pochette Trapèze手拿包，別具建築線條設計，以Twist（轉動）命名，是源於包款LV字樣的旋釦轉鎖設計，也是用此姓名縮寫向品牌創始人致敬。2020年春夏的新款，以新增色彩繽紛的彩色樹脂玻璃手柄設計，或是轉變包款尺寸帶來更潮流的輪廓為主，且推出時髦的螢光綠、石榴紅色。從New Classic手袋延伸的裸粉色輕巧款，配有Epi粒面皮革手柄、刺繡緞面闊肩帶，背帶一面繡上Louis Vuitton字樣，另一面綴以Monogram花卉圖案，為運動風的休閒款。
石榴紅色的Twist極度浮誇鮮明，深染Epi皮革飾以彩色樹脂玻璃手柄，亮麗的行李吊牌帶來搶眼的裝飾風格。二合一的Twist And Twisty手袋是其中最具賣相的款式，結合實用、個性兩種尺寸的包款，兩者可獨立使用也可分開攜帶；Twisty和原尺寸採對比色設計，迷你尺寸可放置信用卡、零錢等物件，是時髦造型的必備款。
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