凱亞葛柏被LV Twist圈粉拍出超美形象照 二合一是缺貨指標款

任何包款在凱亞葛柏(Kaia Gerber)身上,都顯得更美,她為路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)拍攝了一系列Twist手袋的照片,展現2020春夏新款的鮮明搶眼,洋溢年輕精緻的質感。

Twist手袋在2015年早春時裝亮相後,每季都會推出新風貌,它的輪廓靈感來自1988年推出的Pochette Trapèze手拿包,別具建築線條設計,以Twist(轉動)命名,是源於包款LV字樣的旋釦轉鎖設計,也是用此姓名縮寫向品牌創始人致敬。2020年春夏的新款,以新增色彩繽紛的彩色樹脂玻璃手柄設計,或是轉變包款尺寸帶來更潮流的輪廓為主,且推出時髦的螢光綠、石榴紅色。從New Classic手袋延伸的裸粉色輕巧款,配有Epi粒面皮革手柄、刺繡緞面闊肩帶,背帶一面繡上Louis Vuitton字樣,另一面綴以Monogram花卉圖案,為運動風的休閒款。