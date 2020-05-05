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凱亞葛柏被LV Twist圈粉拍出超美形象照 二合一是缺貨指標款

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
凱亞葛柏演繹春夏系列Twist手袋。圖／LV提供
凱亞葛柏演繹春夏系列Twist手袋。圖／LV提供

任何包款在凱亞葛柏（Kaia Gerber）身上，都顯得更美，她為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）拍攝了一系列Twist手袋的照片，展現2020春夏新款的鮮明搶眼，洋溢年輕精緻的質感。

Twist手袋在2015年早春時裝亮相後，每季都會推出新風貌，它的輪廓靈感來自1988年推出的Pochette Trapèze手拿包，別具建築線條設計，以Twist（轉動）命名，是源於包款LV字樣的旋釦轉鎖設計，也是用此姓名縮寫向品牌創始人致敬。2020年春夏的新款，以新增色彩繽紛的彩色樹脂玻璃手柄設計，或是轉變包款尺寸帶來更潮流的輪廓為主，且推出時髦的螢光綠、石榴紅色。從New Classic手袋延伸的裸粉色輕巧款，配有Epi粒面皮革手柄、刺繡緞面闊肩帶，背帶一面繡上Louis Vuitton字樣，另一面綴以Monogram花卉圖案，為運動風的休閒款。

石榴紅色的Twist極度浮誇鮮明，深染Epi皮革飾以彩色樹脂玻璃手柄，亮麗的行李吊牌帶來搶眼的裝飾風格。二合一的Twist And Twisty手袋是其中最具賣相的款式，結合實用、個性兩種尺寸的包款，兩者可獨立使用也可分開攜帶；Twisty和原尺寸採對比色設計，迷你尺寸可放置信用卡、零錢等物件，是時髦造型的必備款。

Twist And Twisty手袋，價格店洽。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，價格店洽。圖／LV提供
玫瑰裸粉Twist手袋搭襯寬背帶，13萬1,000元。圖／LV提供
玫瑰裸粉Twist手袋搭襯寬背帶，13萬1,000元。圖／LV提供
石榴紅Twist手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
石榴紅Twist手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
螢光綠Twist手袋，10萬7,000元。圖／LV提供
螢光綠Twist手袋，10萬7,000元。圖／LV提供
螢光綠Twist手袋，10萬7,000元。圖／LV提供
螢光綠Twist手袋，10萬7,000元。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
春夏系列Twist手袋包括黑白色系與鮮艷的夏日色彩。圖／LV提供
春夏系列Twist手袋包括黑白色系與鮮艷的夏日色彩。圖／LV提供
凱亞葛柏拍了一系列Twist手袋的形象圖。圖／LV提供
凱亞葛柏拍了一系列Twist手袋的形象圖。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
玫瑰裸粉Twist手袋搭襯寬背帶，13萬1,000元。圖／LV提供
玫瑰裸粉Twist手袋搭襯寬背帶，13萬1,000元。圖／LV提供
螢光粉Twist手袋，價格店洽。圖／LV提供
螢光粉Twist手袋，價格店洽。圖／LV提供
石榴紅Twist手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
石榴紅Twist手袋，13萬1,000元。圖／LV提供
凱亞葛柏詮釋Twist新包款
凱亞葛柏詮釋Twist新包款

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