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7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波
7－ELEVEN的可愛新鮮貨又來攻陷大家的錢包了！5月6日即將推出的新品包括萌度爆表的貓貓蟲咖波成人雨衣、超大容量的限量Hello Kitty造型保冰杯、角落小夥伴聯名的蜜蜂工坊－雞蛋豆乳等，粉絲們快快鎖定！
7－ELEVEN於5月6日上午11點起開放預購的貓貓蟲咖波成人雨衣採用高質感尼龍材質，不僅有超可愛的咖波頭型帽子，袖口還有腳掌圖案，並附上超萌的咖波收納袋，讓心情在下雨天也一樣飛揚，售價750元，首波限量5,000件，可透過7－ELEVEN門市的ibon機台預購或是以門市群組提供的條碼至櫃台結帳預購。
同樣預購方式的限量Hello Kitty造型保冰杯共有紅、粉、白等3款，為900ml超大容量，真空層為304不鏽鋼、內層為抗汙陶瓷層，保溫、寶冰效果好、手拿冰飲也不怕滴水，Hello Kitty立體大頭造型的上蓋可搭配吸管使用，可愛又環保，每款售價690元；另外還有蠟筆小新抗菌清潔組，內含蠟筆小新限定版口罩套、抗菌噴霧與抗菌乾洗手凝膠，售價399元，首波限量3,000組。
7－ELEVEN於5月6日領先上市的蜜蜂工坊－雞蛋豆乳以雞蛋風味搭配香醇豆奶，共有4款角落小夥伴包裝，是粉絲拍照打卡的必備款，售價28元，5月6日至6月2日嘗鮮價25元。
此外，7－ELEVEN也推出一系列全通路獨家的盛香珍零食新品，其中「盛香珍大甲芋頭酥夾心曲奇」採用紐西蘭奶油及白巧克力，搭配大甲芋頭內餡，獨立小包裝方便食用，值得芋泥控嘗鮮，5月6日至6月30日盛香珍79元系列可享買1送1。
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