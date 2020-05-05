鑽石之王的煉成 那些年海瑞溫斯頓的傳奇名鑽

只要提到珠寶，傳統中的四大寶石：鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，豔冠群芳。而四大寶石中又以鑽石最具特殊地位。鑽石的光芒、硬度、切割，像是有魔法般、將夢幻與希望神奇實踐。由海瑞溫斯頓先生創立的Harry Winston，素來有鑽石之王的美譽，其今日地位，正是由過去海瑞溫斯頓先生所擁有的無數顆傳奇美鑽，點滴構成。

瓊格爾之鑽（The Jonker）是海瑞溫斯頓先生最早所擁有的傳奇美鑽，於1935年購入。這顆鑽石原石重達726克拉，在電腦還不盛行的年代，如何切割以追求璀璨的最大實踐？絕非易事。經過14個月籌備，瓊格爾之鑽被切割成12顆璀璨鑽石，其中最大一顆為125.35克拉，也成為海瑞溫斯頓先生的一生摯愛。

重達726.6克拉的瓦格斯（The Vagas）與重達601克拉的賴索托（Lesotho）原石，同樣是鑽石之王的傳奇基石，也是海瑞溫斯頓先生擁有的另外兩枚傳奇名鑽。其中賴索托原石的切割甚至成為1968年電視直播的傳奇，最後切割為18顆大小不同且形狀各異的鑽石、重約252.40克拉。而來到近代，「溫斯頓傳奇之鑽（Winston Legacy）」則以D/IF、101.73克拉，在2013年被拍賣行譽為「迄今為止公開拍賣的鑽石中最完美的一顆」。