鑽石之王的煉成 那些年海瑞溫斯頓的傳奇名鑽
只要提到珠寶，傳統中的四大寶石：鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，豔冠群芳。而四大寶石中又以鑽石最具特殊地位。鑽石的光芒、硬度、切割，像是有魔法般、將夢幻與希望神奇實踐。由海瑞溫斯頓先生創立的Harry Winston，素來有鑽石之王的美譽，其今日地位，正是由過去海瑞溫斯頓先生所擁有的無數顆傳奇美鑽，點滴構成。
瓊格爾之鑽（The Jonker）是海瑞溫斯頓先生最早所擁有的傳奇美鑽，於1935年購入。這顆鑽石原石重達726克拉，在電腦還不盛行的年代，如何切割以追求璀璨的最大實踐？絕非易事。經過14個月籌備，瓊格爾之鑽被切割成12顆璀璨鑽石，其中最大一顆為125.35克拉，也成為海瑞溫斯頓先生的一生摯愛。
重達726.6克拉的瓦格斯（The Vagas）與重達601克拉的賴索托（Lesotho）原石，同樣是鑽石之王的傳奇基石，也是海瑞溫斯頓先生擁有的另外兩枚傳奇名鑽。其中賴索托原石的切割甚至成為1968年電視直播的傳奇，最後切割為18顆大小不同且形狀各異的鑽石、重約252.40克拉。而來到近代，「溫斯頓傳奇之鑽（Winston Legacy）」則以D/IF、101.73克拉，在2013年被拍賣行譽為「迄今為止公開拍賣的鑽石中最完美的一顆」。
於此同時，耗時三年搜集，所有主鑽皆為D/IF、超過60%的主鑽為Type IIA型鑽石的「Legacy高級珠寶」系列正於北京展出。雖然基於時勢，人們的交通移動受到限縮，但一旦前往本地的海瑞溫斯頓專賣店，依然能探訪到品牌經典的祖母綠形切割鑽戒，透過亭部被切磨成長方形刻面，而使火彩擁有鮮明層次的祖母綠切割，正是海瑞溫斯頓的經典特色之一。主石為8.18克拉的祖母綠型切工單鑽，加上兩側長錐形切工總重約0.57克拉鑽石的祖母綠鑽戒，價格約4,000多萬起，是擁有名門美鑽的經典之選。
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