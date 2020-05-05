快訊

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

2020普立茲獎關鍵字：香港反送中、阿拉斯加超高性侵率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石之王的煉成 那些年海瑞溫斯頓的傳奇名鑽

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston的瓊格爾之鑽（The Jonker），最早在1935年為海瑞溫斯頓先生購入，經過14個月籌備，切割成12顆璀璨鑽石，其中最大一顆為125.35克拉。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston的瓊格爾之鑽（The Jonker），最早在1935年為海瑞溫斯頓先生購入，經過14個月籌備，切割成12顆璀璨鑽石，其中最大一顆為125.35克拉。圖 / Harry Winston提供。

只要提到珠寶，傳統中的四大寶石：鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，豔冠群芳。而四大寶石中又以鑽石最具特殊地位。鑽石的光芒、硬度、切割，像是有魔法般、將夢幻與希望神奇實踐。由海瑞溫斯頓先生創立的Harry Winston，素來有鑽石之王的美譽，其今日地位，正是由過去海瑞溫斯頓先生所擁有的無數顆傳奇美鑽，點滴構成。

瓊格爾之鑽（The Jonker）是海瑞溫斯頓先生最早所擁有的傳奇美鑽，於1935年購入。這顆鑽石原石重達726克拉，在電腦還不盛行的年代，如何切割以追求璀璨的最大實踐？絕非易事。經過14個月籌備，瓊格爾之鑽被切割成12顆璀璨鑽石，其中最大一顆為125.35克拉，也成為海瑞溫斯頓先生的一生摯愛。

重達726.6克拉的瓦格斯（The Vagas）與重達601克拉的賴索托（Lesotho）原石，同樣是鑽石之王的傳奇基石，也是海瑞溫斯頓先生擁有的另外兩枚傳奇名鑽。其中賴索托原石的切割甚至成為1968年電視直播的傳奇，最後切割為18顆大小不同且形狀各異的鑽石、重約252.40克拉。而來到近代，「溫斯頓傳奇之鑽（Winston Legacy）」則以D/IF、101.73克拉，在2013年被拍賣行譽為「迄今為止公開拍賣的鑽石中最完美的一顆」。

於此同時，耗時三年搜集，所有主鑽皆為D/IF、超過60%的主鑽為Type IIA型鑽石的「Legacy高級珠寶」系列正於北京展出。雖然基於時勢，人們的交通移動受到限縮，但一旦前往本地的海瑞溫斯頓專賣店，依然能探訪到品牌經典的祖母綠形切割鑽戒，透過亭部被切磨成長方形刻面，而使火彩擁有鮮明層次的祖母綠切割，正是海瑞溫斯頓的經典特色之一。主石為8.18克拉的祖母綠型切工單鑽，加上兩側長錐形切工總重約0.57克拉鑽石的祖母綠鑽戒，價格約4,000多萬起，是擁有名門美鑽的經典之選。

Harry Winston，賴索托之鑽（Lesotho Ring），最初為重達601克拉的賴索托原石，最後切割成18顆鑽石，圖中為重達71克拉的賴索托1號。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，賴索托之鑽（Lesotho Ring），最初為重達601克拉的賴索托原石，最後切割成18顆鑽石，圖中為重達71克拉的賴索托1號。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓，Legacy高級珠寶系列鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓，Legacy高級珠寶系列鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston鑽戒，主石為祖母綠型切工單鑽、鑽石總重約8.18克拉。主石兩側為2顆長錐形切工總重約0.57克拉鑽石，鉑金底座，約4,068萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston鑽戒，主石為祖母綠型切工單鑽、鑽石總重約8.18克拉。主石兩側為2顆長錐形切工總重約0.57克拉鑽石，鉑金底座，約4,068萬元。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 直播 北京

延伸閱讀

年興保留銀彈 停發股利

被點名財務造假 「青海首富」肖永明慘了

春日似錦HARRY WINSTON頂級珠寶腕表 翩翩到來

年興非洲子公司 延後復工

相關新聞

可樂「防疫旅遊」一晚800元起 飯店度假「買一送一」

可樂旅遊針對「防疫旅遊學」再推新計畫，配合政府防疫新生活運動，集結全台國人喜愛的旅宿飯店推出「買一晚再送一晚」，每晚最低...

新竹激厚「7公分內餡」車輪餅快閃板橋 加碼聯名手搖飲

新竹超人氣車輪餅，以超浮誇「7公分內餡」爆紅的「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃板橋大遠百B1。店內的紅豆餅多達20...

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

隨著母親節即將到來，王品集團集結旗下的夏慕尼、陶板屋等多個餐飲品牌，針對外帶、外送以及內用等服務，推出一系列的慶祝方案。...

7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波

7－ELEVEN的可愛新鮮貨又來攻陷大家的錢包了！5月6日即將推出的新品包括萌度爆表的咖波成人雨衣、超大容量的限量Hel...

鑽石之王的煉成 那些年海瑞溫斯頓的傳奇名鑽

只要提到珠寶，傳統中的四大寶石：鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，豔冠群芳。而四大寶石中又以鑽石最具特殊地位。鑽石的光芒、硬...

孫芸芸、楊丞琳搭CELINE帆布包也太有法國情調 BURBERRY母親節推個性黑白新款

精品帆布手袋有著夏日度假的氛圍，成為母親節炙手可熱的包款之一，孫芸芸和楊丞琳詮釋的CELINE Cabas系列讓媽媽也展...

星巴克門市獨賣商品來了！4款「人魚女神」明日開賣

星巴克持續推動風格獨具的特色門市，並不定期推出融合獨特門市建物設計的各款特色門市紀念商品，引發蒐藏熱潮。去年10月開幕的...

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

根據全球測量及數據分析公司尼爾森Nielsen的最新調查，在疫情爆發之後，台灣有近7成的受訪者更傾向在家用餐。大家在家料...

或婀娜或剛毅綻放 玫瑰女表中的暗香流動

如果說有某一種植物能夠廣泛受到女性的喜愛，美麗的玫瑰，無疑從母親節到情人節，都是萬無一失的花卉之選。而玫瑰雖然確實是自然...

限時3天！7-11「振興經濟日」超過250款商品第2件半價

不只振興券！7－ELEVEN宣布自5月8日至5月10日加碼推出限時3天的「振興經濟日」活動，CITY CAFE、零食糖果...

IKEA復古時尚SOLBLEKT限量系列 在家也能有度假好心情

春夏時節到來，暫時無法出國度假，不妨透過居家佈置營造輕鬆的度假氛圍。IKEA推出結合復古及時尚兩大元素的SOLBLEKT...

快搶！零確診再現 台北凱撒「住一晚1,200元」

今日再傳零確診捷報，台北凱撒住一晚只要1,200元！

熱門新聞

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

整理包／米其林一星也受疫情波及 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。