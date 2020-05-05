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新竹激厚「7公分內餡」車輪餅快閃板橋 加碼聯名手搖飲

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「青畑九號豆製所」以超厚實的餡料聞名。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
「青畑九號豆製所」以超厚實的餡料聞名。圖／摘自青畑九號豆製所粉專

新竹超人氣車輪餅，以超浮誇「7公分內餡」爆紅的「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃板橋大遠百B1。店內的紅豆餅多達20種口味，像是芋頭燒、紅豆燒、牛奶燒都是人氣口味，這次快閃並聯手簡沛恩手搖品牌「必可蜜PiQiMi」聯名合作推出飲品，讓消費者一手車輪餅、一手飲品吃得滿足。

「青畑九號豆製所」以填入滿滿的內餡製成的激厚車輪餅聞名，在新竹、竹北都是排隊人氣店，之前在信義區統一時代百貨快閃，同樣造成排隊風潮。

招牌7公分芋泥燒，加入滿滿超厚實的芋頭餡。圖／遠百提供
招牌7公分芋泥燒，加入滿滿超厚實的芋頭餡。圖／遠百提供

這次「青畑九號豆製所」在新北板橋大遠百快閃期間內推出了北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒、七公分芋頭燒、大甲芋頭鹹蛋燒等排隊人氣口味，此外，還有板橋快閃限定口味的紅豆奶黃流沙燒。

七公分芋頭燒、北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒都是「青畑九號豆製所」的人氣招牌。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
七公分芋頭燒、北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒都是「青畑九號豆製所」的人氣招牌。圖／摘自青畑九號豆製所粉專

另外，「必可蜜PiQiMi」也在這次快閃，加入了青畑九號豆製所招牌7公分芋泥的青蜜香芋啵一下，快閃價80元，還有放入了一整顆鳳梨酥的鐵觀音鳳梨酥拿鐵，快閃價90元。

「青畑九號豆製所」與「必可蜜PiQiMi」聯名新品在板橋大遠百快閃。圖／遠百提供
「青畑九號豆製所」與「必可蜜PiQiMi」聯名新品在板橋大遠百快閃。圖／遠百提供
整排車輪餅讓人食指大動。圖／遠百提供
整排車輪餅讓人食指大動。圖／遠百提供

快閃 鳳梨酥 新竹

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