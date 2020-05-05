新竹激厚「7公分內餡」車輪餅快閃板橋 加碼聯名手搖飲

新竹超人氣車輪餅，以超浮誇「7公分內餡」爆紅的「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃板橋大遠百B1。店內的紅豆餅多達20種口味，像是芋頭燒、紅豆燒、牛奶燒都是人氣口味，這次快閃並聯手簡沛恩手搖品牌「必可蜜PiQiMi」聯名合作推出飲品，讓消費者一手車輪餅、一手飲品吃得滿足。

「青畑九號豆製所」以填入滿滿的內餡製成的激厚車輪餅聞名，在新竹、竹北都是排隊人氣店，之前在信義區統一時代百貨快閃，同樣造成排隊風潮。

招牌7公分芋泥燒，加入滿滿超厚實的芋頭餡。圖／遠百提供

這次「青畑九號豆製所」在新北板橋大遠百快閃期間內推出了北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒、七公分芋頭燒、大甲芋頭鹹蛋燒等排隊人氣口味，此外，還有板橋快閃限定口味的紅豆奶黃流沙燒。

七公分芋頭燒、北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒都是「青畑九號豆製所」的人氣招牌。圖／摘自青畑九號豆製所粉專