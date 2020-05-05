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孫芸芸、楊丞琳搭CELINE帆布包也太有法國情調 BURBERRY母親節推個性黑白新款

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Melody詮釋The 16黑色緞面小牛皮小型肩背提包，13萬元。圖／取自IG
Melody詮釋The 16黑色緞面小牛皮小型肩背提包，13萬元。圖／取自IG

精品帆布手袋有著夏日度假的氛圍，成為母親節炙手可熱的包款之一，孫芸芸和楊丞琳詮釋的CELINE Cabas系列讓媽媽也展現法國女性的優雅魅力；BURBERRY以黑白色系打造母親節系列單品，表現個性美，同為英倫品牌的MULBERRY則以水桶包帶來實用的輪廓設計。

孫芸芸、楊丞琳選搭的CELINE Cabas系列一上市就成為熱銷款，米白色帆布飾以黃褐色植鞣皮革，托特包型壓印CELINE PARIS黑色正楷字體，橫、直式兩種款式以大容量為強項，既有復古優雅的情懷，也富於夏日清爽視覺。Melody則是背了The 16黑色包款，包身綴以精緻的金屬鎖釦，展現高雅端莊的特質。

BURBERRY也以黑色系打造水桶包，Title包款則是推出黑白相間、浪漫粉色兩種款式，方正的包型裝飾精美的鉚釘、緝明線，加上頂部提柄，可手提也可肩背；此外，品牌也以各種印花打造絲巾，生動的玫瑰成為包款的浪漫點綴。MULBERRY以Millie迷你托特包為媽咪帶來輕快實用的造型，無襯裡結構相對輕盈，配有可調節式肩帶可斜垮使用，採用拉繩開合設計、飾以皮革流蘇，呼應品牌的製鞋工藝。

孫芸芸選搭CELINE Cabas帆布手拿包，19,500元。圖／取自IG
孫芸芸選搭CELINE Cabas帆布手拿包，19,500元。圖／取自IG
CELINE The 16小牛皮與帆布拼接中型提包，12萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE The 16小牛皮與帆布拼接中型提包，12萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
MULBERRY炭灰色Mini Millie，26,600元。圖／MULBERRY提供
MULBERRY炭灰色Mini Millie，26,600元。圖／MULBERRY提供
CELINE Cabas帆布及小牛皮橫式提包，59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Cabas帆布及小牛皮橫式提包，59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE The 16灰色緞面小牛皮小型肩背提包，13萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE The 16灰色緞面小牛皮小型肩背提包，13萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BURBERRY迷你Title包款55,000元、絲巾7,400元。圖／BURBERRY提供
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楊丞琳選搭CELINE Cabas直式帆布托特包，44,500元。圖／取自IG
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MULBERRY裸粉色Mini Millie，26,600元。圖／MULBERRY提供
MULBERRY裸粉色Mini Millie，26,600元。圖／MULBERRY提供
BURBERRY Lola小型包款，55,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY Lola小型包款，55,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY水桶包，41,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY水桶包，41,500元。圖／BURBERRY提供

品牌 母親節

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