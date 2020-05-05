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孫芸芸、楊丞琳搭CELINE帆布包也太有法國情調 BURBERRY母親節推個性黑白新款
精品帆布手袋有著夏日度假的氛圍，成為母親節炙手可熱的包款之一，孫芸芸和楊丞琳詮釋的CELINE Cabas系列讓媽媽也展現法國女性的優雅魅力；BURBERRY以黑白色系打造母親節系列單品，表現個性美，同為英倫品牌的MULBERRY則以水桶包帶來實用的輪廓設計。
孫芸芸、楊丞琳選搭的CELINE Cabas系列一上市就成為熱銷款，米白色帆布飾以黃褐色植鞣皮革，托特包型壓印CELINE PARIS黑色正楷字體，橫、直式兩種款式以大容量為強項，既有復古優雅的情懷，也富於夏日清爽視覺。Melody則是背了The 16黑色包款，包身綴以精緻的金屬鎖釦，展現高雅端莊的特質。
BURBERRY也以黑色系打造水桶包，Title包款則是推出黑白相間、浪漫粉色兩種款式，方正的包型裝飾精美的鉚釘、緝明線，加上頂部提柄，可手提也可肩背；此外，品牌也以各種印花打造絲巾，生動的玫瑰成為包款的浪漫點綴。MULBERRY以Millie迷你托特包為媽咪帶來輕快實用的造型，無襯裡結構相對輕盈，配有可調節式肩帶可斜垮使用，採用拉繩開合設計、飾以皮革流蘇，呼應品牌的製鞋工藝。
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