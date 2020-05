孫芸芸、楊丞琳搭CELINE帆布包也太有法國情調 BURBERRY母親節推個性黑白新款

精品帆布手袋有著夏日度假的氛圍,成為母親節炙手可熱的包款之一,孫芸芸和楊丞琳詮釋的CELINE Cabas系列讓媽媽也展現法國女性的優雅魅力;BURBERRY以黑白色系打造母親節系列單品,表現個性美,同為英倫品牌的MULBERRY則以水桶包帶來實用的輪廓設計。

孫芸芸、楊丞琳選搭的CELINE Cabas系列一上市就成為熱銷款,米白色帆布飾以黃褐色植鞣皮革,托特包型壓印CELINE PARIS黑色正楷字體,橫、直式兩種款式以大容量為強項,既有復古優雅的情懷,也富於夏日清爽視覺。Melody則是背了The 16黑色包款,包身綴以精緻的金屬鎖釦,展現高雅端莊的特質。