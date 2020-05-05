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身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠
隨著母親節即將到來，王品集團集結旗下的夏慕尼、陶板屋等多個餐飲品牌，針對外帶、外送以及內用等服務，推出一系列的慶祝方案。例如即日起至5月21日期間，身份證字號含「2」，至聚北海道昆布鍋消費，即可享「霜降牛小排」16元的優惠價。另外還有加送沙拉、鍋物升級、外帶85折等等不同優惠
「夏慕尼」自即日起至7月19日期間，推出「夏慕尼經典套餐」，內含有白蘭地鴨胸、嫩煎松露菲力等12道菜色，每套1,268元。即日起至6月21日，出示指定限時濾鏡截圖，可再享前主餐免費升級「半隻龍蝦」的優惠。6月30日前到店自取，滿600再加送飲品2杯。
主打越式宮廷料理結合法式氛圍的「沐越」，至5月23日期間推出4、6人的母親節套餐，各為2,600、3,800元。點購套餐者，可在獲得價值490元的「推推小鍋兌換券」。「陶板屋」至5月25日期間，平日消費4客以上套餐，每桌招待「黃金軟殼蝦鮮蔬沙拉」（價值189元）；即日起至5月10日，消費不限金額，可以99元加購印花樂聯名款「陶心布口罩」。
「青花驕」至5月31日期間，點購青麻椒肥牛鍋並打卡，可免費升級鴛鴦鍋。另外外帶可享85折優惠，折扣後滿2,000元，再贈秘製酸梅汁。即日起至5月31日期間，身份證字號若有「2」，至「聚 海鮮昆布鍋」消費2客套餐，可以用16元加購價值300元的「霜降牛小排」。
「藝奇」至5月10日期間，消費2客套餐贈送筷架，媽媽用餐則贈和果子。「Su／Food」至5月31日起間，消費滿千即招待特製甜點。至5月底的平日期間，於「西堤」消費4客套餐，即贈送價值427元的「焗烤龍蝦」；5月9日～10日，媽媽用餐可獲贈康乃馨。
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