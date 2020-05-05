聽新聞
test
0:00 / 0:00
比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐
根據全球測量及數據分析公司尼爾森Nielsen的最新調查，在疫情爆發之後，台灣有近7成的受訪者更傾向在家用餐。大家在家料理的時間都變多了，也讓廚房家電跟著熱賣。
跟上最近紅翻天的氣炸料理風潮，來自韓國的OZEN今在台發表智能美型廚電新品「A-BOT自動翻炒氣炸爐」，而去年上市的「真空抗氧破壁調理機」也同時推出全球限量獨家晶鑽白新色，實用功能加上時尚外型，肯定成為廚房最佳神隊友。
A-BOT自動翻炒氣炸爐擁有10公升大容量，與市面上氣炸鍋不同的是，一台可抵氣炸鍋、拌炒鍋、乾果機、微波爐、烘烤箱等多功能，360°air雙旋風熱循環，上下火力全方位均勻受熱，陶瓷空氣濾網少油煙，不沾塗層內鍋，搭配黃金三角旋轉軸心，獨創模擬拌炒功能，不需中斷烹調即可自動翻炒，還可一次完成上烤下炒兩種料理、快速出餐。
另外，OZEN真空抗氧破壁食物調理機運用專利真空高壓破壁技術，防止食材氧化，並透過強力馬達將食材快速均勻粉碎，完整保留食材營養之外，也可一機多用，取代研磨機、果汁機、冰淇淋機、攪拌器，變出多種料理。今年除了再推出晶鑽白新色，即日起至5/31日止，購買經典色尊爵紅，限量加碼再送鍋具禮盒。
去年以活動嘉賓登場的胡盈禎（小禎），今年正式成為OZEN在台首位代言人。活動現場小禎也以真空抗氧破壁調理機鐵粉的身份分享挑選廚房家電秘訣：「除了外型美觀，實用功能當然也非常重要，最好還能操作簡單、一機多用，讓大家都能輕鬆做出健康美味料理。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言