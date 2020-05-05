比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

根據全球測量及數據分析公司尼爾森Nielsen的最新調查，在疫情爆發之後，台灣有近7成的受訪者更傾向在家用餐。大家在家料理的時間都變多了，也讓廚房家電跟著熱賣。

跟上最近紅翻天的氣炸料理風潮，來自韓國的OZEN今在台發表智能美型廚電新品「A-BOT自動翻炒氣炸爐」，而去年上市的「真空抗氧破壁調理機」也同時推出全球限量獨家晶鑽白新色，實用功能加上時尚外型，肯定成為廚房最佳神隊友。

A-BOT自動翻炒氣炸爐擁有10公升大容量，與市面上氣炸鍋不同的是，一台可抵氣炸鍋、拌炒鍋、乾果機、微波爐、烘烤箱等多功能，360°air雙旋風熱循環，上下火力全方位均勻受熱，陶瓷空氣濾網少油煙，不沾塗層內鍋，搭配黃金三角旋轉軸心，獨創模擬拌炒功能，不需中斷烹調即可自動翻炒，還可一次完成上烤下炒兩種料理、快速出餐。

另外，OZEN真空抗氧破壁食物調理機運用專利真空高壓破壁技術，防止食材氧化，並透過強力馬達將食材快速均勻粉碎，完整保留食材營養之外，也可一機多用，取代研磨機、果汁機、冰淇淋機、攪拌器，變出多種料理。今年除了再推出晶鑽白新色，即日起至5/31日止，購買經典色尊爵紅，限量加碼再送鍋具禮盒。