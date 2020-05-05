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或婀娜或剛毅綻放 玫瑰女表中的暗香流動
如果說有某一種植物能夠廣泛受到女性的喜愛，美麗的玫瑰，無疑從母親節到情人節，都是萬無一失的花卉之選。而玫瑰雖然確實是自然中常見的植物，但1926年創立的帝舵，早在1936年時，已經將都鐸王朝的玫瑰圖案，以優雅為意涵，鐫刻於盾牌圖案內，象徵着力量與優雅的二合為一。
帝舵（TUDOR）的Clair De Rose系列除了以玫瑰入名，近年更以「鏗鏘玫瑰」的意象，為腕表賦予堅強印象。全系列腕表皆由316精鋼鍛造而成，26、30、34毫米的尺寸，將供不同的喜好而設，她們的機芯悉數通過了瑞士天文台的精準認證，同時表面上簡約不失古典的羅馬時標，時而鑲嵌以鑽石、展現華麗光芒，更成為母親節餽贈媽媽的平實之選。
而如果追求高價位的收藏款式，伯爵（PIAGET）altiplano系列的細木鑲嵌高級珠寶腕表，則將家族傳人研發的「伯爵玫瑰」納入表面設計。所謂的細木鑲嵌意味著必須先繪製好草圖，再將木片仔細切削成所需形狀，最後在工匠巧手下，或結合珍珠母貝，在方寸之間拼湊出一幅玫瑰的生動意象。由工藝師Rose Saneuil負責操刀雕琢的玫瑰主題細木鑲嵌高級珠寶腕表，單一表面的工時便長達25小時，430P超薄手動上鏈機械機芯、全球限量18只。
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