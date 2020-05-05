IKEA復古時尚SOLBLEKT限量系列 在家也能有度假好心情
春夏時節到來，暫時無法出國度假，不妨透過居家佈置營造輕鬆的度假氛圍。IKEA推出結合復古及時尚兩大元素的SOLBLEKT限量系列，以木質、藤質及海草等天然材質製成，除了散發南洋風情外，也具備輕巧、好攜帶的特質。
炎熱夏季到來，除了衣服換季，居家佈置當然也要換季，讓空間視覺更清爽。IKEA的SOLBLEKT限量系列，以木、藤等天然材質搭配具度假風情的棕櫚葉和鮮艷花朵圖騰，只要透過一兩個單品點綴，輕鬆轉換居家氣氛。
選一個陽光窗邊角落，放上一張SOLBLEKT搖椅，同款椅凳可以兼做邊几，搭配由職人使用手工編製的同系列藤質托盤，就是舒適角落。若家中有陽台或半戶外空間，除了SOLBLEKT系列的躺椅、折疊椅，甚至還能綁上吊床，或是搭配新品HUSARÖ戶外邊桌、扶手椅。SOLBLEKT系列還推出了桌球拍組及滾球遊戲組，以及藤製提籃。
受歡迎的GLADOM系列托盤桌推出夏季新色「復古綠」，造型簡約俐落，桌面可拆下當托盤使用，方便移動的特性能讓空間使用更靈活。MISTERHULT系列燈具，以天然竹質手工編織製成，為居家增添放鬆的氛圍，放在臥室當氣氛燈也合適。
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