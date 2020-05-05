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影／同志職場現況調查 專法通過後公開出櫃者大增

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
2020台灣同志職場現況調查公布記者會由婚姻平權大平台總召呂欣潔（右起）、台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠與交大科法所助理教授邱羽凡等人主持。記者杜建重／攝影
2020台灣同志職場現況調查公布記者會由婚姻平權大平台總召呂欣潔（右起）、台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠與交大科法所助理教授邱羽凡等人主持。記者杜建重／攝影

2019年熱線與婚姻平權大平台在網路上進行台灣同志職場現況調查，結果發現，隨著同婚專法的通過，願意公開出櫃表達個人意見的同志增多，同志的社交生活有顯著成長，同志社群在職場的議題也更受重視。

這場記者會由婚姻平權大平台總召呂欣潔、台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠與交大科法所助理教授邱羽凡等人主持。

杜思誠表示，這些年來隨著婚權運動的進展，同志相關議題在社會中能見度提升，對自己的認同感也顯著增加，此次調查中有幾項改變，除了填答者願意在自身職場中公開出櫃的比例有明顯增加，在同婚專法通過後，對同志員工來說，也明顯增加了社交活動，而在公司內部與同事、主管的相處，也較先前改善許多，讓必需假裝為異性戀的情況明顯減少。

此外，除了工作職位高低和工作年資會影響到同志出櫃的意願，填答者選擇不在職場出櫃的原因， 多半擔心會影響職場的人際關係、工作升遷與職涯發展，有些人甚至會擔心遭受到霸凌或刁難。

若以行業別來看，餐飲業、自由業、藝術產業的填答者，相較其他產業來說可以更為自在地跟同事坦承同志身份。至於公務人員、教育產業、金融產業的填答者，雖認為在職場出櫃很重要，但願意跟同事坦承自己同志身分的人卻少得多，大多數還是會選擇隱藏自己同志的身分。

台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠表示，隨著同婚專法的通過，在職場上願意公開出櫃表達個人意見的同志增多，同志社群在職場的議題也更受重視。記者杜建重／攝影
台灣同志諮詢熱線協會政策推廣部主任杜思誠表示，隨著同婚專法的通過，在職場上願意公開出櫃表達個人意見的同志增多，同志社群在職場的議題也更受重視。記者杜建重／攝影

同志 職場 婚姻平權

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