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最輕只有410g！膳魔師三系列不沾鍋全面8折價倒數

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
不沾鍋羽量輕手系列。圖／THERMOS提供
不沾鍋羽量輕手系列。圖／THERMOS提供

疫情期間較長時間待在家，喚起不少人的料理魂，料理新手想要樂趣、美味、上桌顏值兼顧，擁有好用鍋具相形之下顯得非常重要。防疫自煮風潮興起看準消費者需求，百年品牌THERMOS膳魔師與日本同步推出三大系列12款不沾鍋，在母親節檔期商品推出全面8折優惠，還有「舊鍋換新鍋」活動。

針對想走進廚房的料理新手或是料理老手，一款好上手又簡便的好鍋，是料理的關鍵工具THERMOS膳魔師與日本同步上市三大系列12款不沾鍋，為不同使用族群量身打造，包含煮婦必備的厚鑄耐摩系列、為日常開伙族打造的電漿強化系列、適合料理新手的羽量輕手系列。

THERMOS膳魔師與日本同步推出三大系列12款不沾鍋，母親節期間享8折優惠。圖／THERMOS提供
THERMOS膳魔師與日本同步推出三大系列12款不沾鍋，母親節期間享8折優惠。圖／THERMOS提供

THERMOS膳魔師不沾鍋全系列配備鋁合金鑄造鍋身，主打導熱均勻且迅速，三層不沾塗層使鍋具耐用性更佳且不易沾黏，做菜、清洗都不占時間。三大系列推出20到28cm全尺寸不沾鍋，可針對料理需求做選擇。

厚鑄耐摩系列，配備鋁合金厚鑄鍋身，有效提升導熱及蓄熱程度，適用於瓦斯爐、電磁爐等各種熱源，深型設計的大容量不論是燉、炒、煎、拌各種料理方式都能一鍋搞定，最適合每天準備多樣菜色的使用者。

不沾鍋厚鑄耐摩系列。圖／THERMOS提供
不沾鍋厚鑄耐摩系列。圖／THERMOS提供

電漿強化系列，三層不沾塗層加上獨特電漿強化技術，使耐用程度再升級，最適合頻繁下廚的日常開伙族。適合快炒或海鮮料理，一鍋就能應付各類料理方式，同時引進28cm深鍋款式讓煎炒燉煮都不成問題。

不沾鍋電漿強化系列。圖／THERMOS提供
不沾鍋電漿強化系列。圖／THERMOS提供

羽量輕手系列，容易入手的價格及410g起的輕量設計專為料理新手設計，最適合瓦斯爐料理，輕量且易操作，單手就能翻鍋，輕鬆享受親手下廚的時刻。

趁母親節檔期買鍋最划算，THERMOS膳魔師5/10前推出商品全面8折起，同時推出「舊鍋換新鍋」活動，凡持任一品牌舊鍋或不銹鋼鍋蓋，購買THERMOS膳魔師指定鍋款，即可享買鍋現折500元或免費贈送指定款真空保溫瓶二選一。

日本 母親節

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