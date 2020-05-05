萊爾富推「振興優惠券」限量8萬份！超過74項商品最低買1送1，會員App也有振興優惠
新冠肺炎疫情衝擊經濟景氣，各通路業者紛紛祭出振興券刺激買氣，萊爾富宣布5月6日起同步推出紙本、電子振興券，全台1,450家門市將發出限量8萬份的「Hi-Life振興優惠券」，共有飲品、冰品、食品、日用品、鮮食等超過74項商品最低買1送1起，沒搶到紙本振興券的消費者可至萊爾富官網下載使用；Hi－Life VIP App也於5月6日至6月2日推出電子「振興優惠三重奏」活動，「整買零取超值購」優惠最低下殺29折起。
萊爾富於全台1,450家門市推出限量8萬份的「Hi-Life振興優惠券」，主打不同時間都有不同的優惠商品可選購，包括5月6日至6月2日推出飛柔熱油滋潤洗髮乳400ml（原價129元）可享買1送1；5月6日至5月19日推出77錫蘭奶茶乳加28g（原價20元）、Hi Cafe大杯冰珍珠厚奶茶（原價60元）均可享買1送1；5月13日至5月19日推出生活運動飲料500ml（原價18元）可享買1送1；5月20日至5月26日推出力保美達150ml（原價35元）可享買1送1；5月20日至6月2日推出Hi Cafe中杯冰焙茶可可（原價45元）可享買1送1；5月27日至6月2日推出伯朗咖啡衣索比亞／巴西喜拉朵240ml（原價30元）可享買1送1。
5月6日至6月2日萊爾富Hi－Life VIP會員App推出電子「振興優惠三重奏」活動，初加入的新會員沒有點數也能享有超值優惠的限定「0點加價購」商品優惠活動，包括鮮乳、飲料、泡麵、餅乾零嘴等享最低0 Hi點加16元起；「整買零取超值購」優惠最低下殺29折起，包括5月6日至5月12日Hi Café 大冰／熱美式咖啡（原價45元）、大冰／熱拿鐵咖啡（原價55元）可享買10送10，Hi－Life抽取式衛生紙100抽 X 8包（原價264元）可享4串特價310元；「防疫供糧計畫」推出在家料理、自煮防疫等相關商品，包括精選名店的人氣小吃、熱賣鮮食、萊爾富好牛肉、家電等，售價30元～4,990元，會員憑電子條碼至門市櫃台結帳即可享優惠，像是購買YoungColor洋卡龍5吋狀元披薩單件30元，任選5件可享優惠價140元。
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