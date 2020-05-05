萊爾富推「振興優惠券」限量8萬份！超過74項商品最低買1送1，會員App也有振興優惠

新冠肺炎疫情衝擊經濟景氣，各通路業者紛紛祭出振興券刺激買氣，萊爾富宣布5月6日起同步推出紙本、電子振興券，全台1,450家門市將發出限量8萬份的「Hi-Life振興優惠券」，共有飲品、冰品、食品、日用品、鮮食等超過74項商品最低買1送1起，沒搶到紙本振興券的消費者可至萊爾富官網下載使用；Hi－Life VIP App也於5月6日至6月2日推出電子「振興優惠三重奏」活動，「整買零取超值購」優惠最低下殺29折起。

萊爾富於全台1,450家門市推出限量8萬份的「Hi-Life振興優惠券」，主打不同時間都有不同的優惠商品可選購，包括5月6日至6月2日推出飛柔熱油滋潤洗髮乳400ml（原價129元）可享買1送1；5月6日至5月19日推出77錫蘭奶茶乳加28g（原價20元）、Hi Cafe大杯冰珍珠厚奶茶（原價60元）均可享買1送1；5月13日至5月19日推出生活運動飲料500ml（原價18元）可享買1送1；5月20日至5月26日推出力保美達150ml（原價35元）可享買1送1；5月20日至6月2日推出Hi Cafe中杯冰焙茶可可（原價45元）可享買1送1；5月27日至6月2日推出伯朗咖啡衣索比亞／巴西喜拉朵240ml（原價30元）可享買1送1。