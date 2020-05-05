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台灣DIOR可以繡中文嗎？秀智、Jisoo繡英文 曾之喬佐以「翹臀喬」很有看頭
日前大陸女星景甜、張雪迎、吳謹言和品牌代言人Angelababy，在DIOR官方微博釋出以Book Tote包款繡上中文字的形象照，此照一出轟動網軍，網友大驚表示「是有多擔心包包會弄丟」，把回憶拉回了繡學號的學生時期；品牌在台灣還沒推出中文刺繡服務，只能繡上英文，曾之喬以「這個包上面寫了我的名字」秀出Lady D-Lite，韓星秀智、BLACKPINK的Jisoo則是繡上Suzy、JS，彰顯個人客製尊貴感。
透過客製的「個人化」服務，讓消費者享受獨一無二的存在感，DIOR的「ABCDIOR」英文名刺繡包款訂製服務於2019年在台灣登場，首先用於Dior Book Tote托特包，目前還有Lady Dior D-Lite、部分Saddle包款可使用此服務，購買包款之後外加7,100元台幣即可享有，包含空格可選擇13個字母以內的英文字。
Angelababy等名人所使用的中文訂製服務僅限於大陸，網友一片幽默熱議，意外對此訂製服務起了宣傳效果。近期推出的Lady D-Lite書腰有Christian Dior品牌字樣，而另一面則可使用ABCDIOR訂製服務，Jisoo在mini Book Tote繡上英文名JS，木村心美也有Lady D-Lite系列包款，曾之喬責繡上「CHIAO」還加碼在拍照時變身搞笑「翹臀喬」，令人莞爾。
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