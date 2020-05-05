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台灣DIOR可以繡中文嗎？秀智、Jisoo繡英文 曾之喬佐以「翹臀喬」很有看頭

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
曾之喬以灰色服裝搭粉色Lady D-Lite包款，展現優雅穿搭。圖／取自IG
曾之喬以灰色服裝搭粉色Lady D-Lite包款，展現優雅穿搭。圖／取自IG

日前大陸女星景甜、張雪迎、吳謹言和品牌代言人Angelababy，在DIOR官方微博釋出以Book Tote包款繡上中文字的形象照，此照一出轟動網軍，網友大驚表示「是有多擔心包包會弄丟」，把回憶拉回了繡學號的學生時期；品牌在台灣還沒推出中文刺繡服務，只能繡上英文，曾之喬以「這個包上面寫了我的名字」秀出Lady D-Lite，韓星秀智、BLACKPINK的Jisoo則是繡上Suzy、JS，彰顯個人客製尊貴感。

透過客製的「個人化」服務，讓消費者享受獨一無二的存在感，DIOR的「ABCDIOR」英文名刺繡包款訂製服務於2019年在台灣登場，首先用於Dior Book Tote托特包，目前還有Lady Dior D-Lite、部分Saddle包款可使用此服務，購買包款之後外加7,100元台幣即可享有，包含空格可選擇13個字母以內的英文字。

Angelababy等名人所使用的中文訂製服務僅限於大陸，網友一片幽默熱議，意外對此訂製服務起了宣傳效果。近期推出的Lady D-Lite書腰有Christian Dior品牌字樣，而另一面則可使用ABCDIOR訂製服務，Jisoo在mini Book Tote繡上英文名JS，木村心美也有Lady D-Lite系列包款，曾之喬責繡上「CHIAO」還加碼在拍照時變身搞笑「翹臀喬」，令人莞爾。

Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包（背帶另購），14萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包（背帶另購），14萬元。圖／DIOR提供
曾之喬以「這個包包上面寫了我的名字」在IG秀出Lady D-Lite包款。圖／取自IG
曾之喬以「這個包包上面寫了我的名字」在IG秀出Lady D-Lite包款。圖／取自IG
曾之喬以「這個包包上面寫了我的名字」在IG秀出Lady D-Lite包款。圖／取自IG
曾之喬以「這個包包上面寫了我的名字」在IG秀出Lady D-Lite包款。圖／取自IG
吳謹言拎了繡學號風格的DIOR Book Tote。圖／取自DIOR官方微博
吳謹言拎了繡學號風格的DIOR Book Tote。圖／取自DIOR官方微博
木村心美也擁有Lady D-Lite黑色款。圖／取自IG
木村心美也擁有Lady D-Lite黑色款。圖／取自IG
珍妮佛勞倫斯的名字刺繡Book Tote包款。圖／DIOR提供
珍妮佛勞倫斯的名字刺繡Book Tote包款。圖／DIOR提供
景甜此照一出，大批網軍沸騰。圖／取自DIOR官方微博
景甜此照一出，大批網軍沸騰。圖／取自DIOR官方微博
楊穎詮釋了大陸DIOR 5月底前的中文繡字服務。圖／取自DIOR官方微博
楊穎詮釋了大陸DIOR 5月底前的中文繡字服務。圖／取自DIOR官方微博
「ABCDIOR」英文名刺繡包款訂製於2018年推出、2019年在台灣開始提供服務。圖／DIOR提供
「ABCDIOR」英文名刺繡包款訂製於2018年推出、2019年在台灣開始提供服務。圖／DIOR提供
曾之喬相當喜愛自己的「CHIAO」Lady D-Lite，拎去山上拍風格自我的逗趣網美照。圖／取自IG
曾之喬相當喜愛自己的「CHIAO」Lady D-Lite，拎去山上拍風格自我的逗趣網美照。圖／取自IG
Jisoo在mini Book Tote繡上英文縮寫JS。圖／取自IG
Jisoo在mini Book Tote繡上英文縮寫JS。圖／取自IG
曾之喬以「豐臀喬」的姿態展現「這個包包上面寫了我的名字」Lady D-Lite包款。圖／取自IG
曾之喬以「豐臀喬」的姿態展現「這個包包上面寫了我的名字」Lady D-Lite包款。圖／取自IG
楊穎詮釋了大陸DIOR 5月底前提供的中文繡字服務，曾之喬則是背了Lady D-Lite繡字包款到處玩耍。圖／取自微博、IG
楊穎詮釋了大陸DIOR 5月底前提供的中文繡字服務，曾之喬則是背了Lady D-Lite繡字包款到處玩耍。圖／取自微博、IG
蕾哈娜也有名字刺繡Book Tote包款。圖／DIOR提供
蕾哈娜也有名字刺繡Book Tote包款。圖／DIOR提供
曾之喬相當喜愛自己的「CHIAO」Lady D-Lite，拎去山上拍風格自我的逗趣網美照。圖／取自IG
曾之喬相當喜愛自己的「CHIAO」Lady D-Lite，拎去山上拍風格自我的逗趣網美照。圖／取自IG
秀智在IG秀出Lady D-Lite的繡字包款。圖／取自IG
秀智在IG秀出Lady D-Lite的繡字包款。圖／取自IG

品牌 Dior

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