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秘製調金術 那些手表品牌沒告訴你的獨家配方

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Sedna™金是由黃金、銅與鈀為主要組成元素。圖 / OMEGA提供。
Sedna™金是由黃金、銅與鈀為主要組成元素。圖 / OMEGA提供。

傳統腕表使用貴金屬打造的表殼，成為身價的另一無形指標。但多數表廠的專業在機械，特殊金屬研發則屬化工領域，在瑞士僅少數具冶金能力的表廠能具備，也令特殊貴金屬的研發更顯珍貴。上周剛結束的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders），合計約30個品牌、各自發表了年度重點表款。但其中積家（Jaeger-LeCouotre）新款大師（Master Control）系列中則低調運用上嶄新的玫瑰金合金材質「Le Grand Rose gold®玫瑰金」。

傳統的玫瑰金（Rose gold）是在黃金中加入銅，隨比例變化因而帶有深淺不一的紅色光澤。積家今年的Le Grand Rose gold®玫瑰金，則加入了鈀，提升了抗氧化力，進而確保表殼不因時間褪色，長時維持光采。德國製表品牌朗格（A. lange & söhne）的「蜂蜜金（honey gold）」則是在2010年時為慶祝建廠165周年而推出。由於在黃金中加入了銅、鋅與少量的錳，其色澤在黃、紅之間，但略為偏白，添多的不只有雅緻氣氛，在扛磨損能力上也較黃金、玫瑰金尤佳，並多數運用在紀念或限量表款上，賦予更多收藏賞玩話題。

要提起特殊的貴金屬，歐米茄（OMEGA）則有Sedna™金與Ceragold™瓷金，各有巧妙。「Ceragold™瓷金」是將陶瓷結合貴金屬，但兩者各自維持原本狀態，並多運用在潛水表款的表圈，讓水下潛水活動時，表圈數字刻度不易磨損、維持安全與功能性。「Sedna™金」則結合了黃金、銅與鈀，和積家的Le Grand Rose gold成分相似，而Sedna之名來自一顆海王星外圍的天體，其色鮮明紅艷。正因為在黃金、白金、玫瑰金以外，特殊金屬的研發不易，也讓各各相異的奇趣光澤，各自散發迷人魅力。

積家今年新款的MasterControl腕表，圖為精鋼款式、之後將發行Le Grand Rose gold玫瑰金版本。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
積家今年新款的MasterControl腕表，圖為精鋼款式、之後將發行Le Grand Rose gold玫瑰金版本。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
OMEGA Ceragold™瓷金的製造過程，將「導電」陶瓷圈插入金電解槽中持續48小時，直到形成厚厚的18K紅金屬，覆蓋在錶圈的表面及刻槽中。圖 / OMEGA提供。
OMEGA Ceragold™瓷金的製造過程，將「導電」陶瓷圈插入金電解槽中持續48小時，直到形成厚厚的18K紅金屬，覆蓋在錶圈的表面及刻槽中。圖 / OMEGA提供。
朗格的ZEITWERK DECIMAL STRIKE HONEYGOLD，使用了色澤偏白的蜂蜜金（HoneyGold）為表殼物料。圖 / 朗格提供。
朗格的ZEITWERK DECIMAL STRIKE HONEYGOLD，使用了色澤偏白的蜂蜜金（HoneyGold）為表殼物料。圖 / 朗格提供。
De Ville碟飛Trésor系列石英36毫米腕表，在表殼使用了OMEGA獨家的Sedna™金，不易因氧化而褪色，更延長玫瑰金的華麗光澤。圖 / OMEGA提供。
De Ville碟飛Trésor系列石英36毫米腕表，在表殼使用了OMEGA獨家的Sedna™金，不易因氧化而褪色，更延長玫瑰金的華麗光澤。圖 / OMEGA提供。
OMEGA Seamaster海馬潛水300米系列大師天文台計時腕表，其表圈上由陶瓷和貴金屬結合而成的Ceragold™瓷金，具有更好的抗耐磨性。圖 / OMEGA提供。
OMEGA Seamaster海馬潛水300米系列大師天文台計時腕表，其表圈上由陶瓷和貴金屬結合而成的Ceragold™瓷金，具有更好的抗耐磨性。圖 / OMEGA提供。

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