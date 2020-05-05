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疫情還在燒空服員居家防疫都做啥？阿聯酋航空大解密

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿聯酋航空空服員。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空空服員。圖／阿聯酋航空提供

新冠肺炎蔓延全球，許多國家紛紛祭出「居家令」鼓勵民眾減少非必要外出以防疫情擴散。阿聯酋航空說，遵循阿拉伯聯合大公國有關居家防疫的相關規定，空服員們暫別最愛的天際，不過在這段期間，空服員仍沒閒著，趁勢呼朋引伴動起來、試試媽媽的拿手菜、每天學點新東西、整理過去的旅遊足跡並列出未來的旅行清單，最後保持笑容，積極樂觀過每一天。

阿聯酋航空台灣空服員張立昀中學時期隨著家人移居澳洲，一半的時間都在海外度過。五年前偶然在電視上看到阿聯酋航空招募空服員的訊息，讓她下定決心告別朝九晚五的生活，與阿聯酋航空共同探索世界不同角落。

在台北出生的李鈺婷，秉持著與人交流互動的一股熱情選擇加入阿聯酋航空，四年多過去，擔任阿聯酋航空空服員不僅讓她得以在異國展開奇幻冒險，更開拓她的眼界，與來自各地的旅人交換彼此的人生故事。

兩位空服員說，這段期間會安排每一天的行程，讓自己保持有事做的狀態還是很重要的；盡量試著在每天早晨列出一天的待作清單，包含家事、雜務活動和各類運動。規律的運動習慣是保持身心健康的不二法門，隨著「居家令」的限制讓外出運動變成一種奢望，保有居家運動的習慣因而更顯重要。不僅運動維持健康體態，更呼朋引伴一起運動，

他們說，跟大多數阿聯酋航空空服員一樣，目前都在杜拜待命，不只想念故鄉、更想念家鄉味，最近剛學會有媽媽味道的牛肉麵，還跟日本室友交換彼此媽媽教我們的拿手菜，透過美食交流，和室友以舌尖環遊世界、大飽口福，更一解思鄉之情。

空服員表示，雖然居家令讓空服員暫時無法翱翔天際，享受造訪世界各地的樂趣，卻找到不同方法繼續探索新鮮事。許多影音網站、播客和串流平台在防疫期間開放所有民眾免費使用，正是欣賞BBC紀錄片或是收聽線上有聲課程的好時機。

空服員說，不間斷的飛行與旅行，手機和相機裡也累積了不少造訪各地的照片和影片。然而，空服員的行程相當緊湊，很難騰出時間整理積累許久的舊照片，這段時間整理了多年來踏遍世界的足跡，也趁此機會一邊整理一邊規劃下次的旅行。

空服員表示，長期的居家防疫不是件容易的事，但也無須因此感到懊惱受挫，時常保持積極樂觀的態度並且激勵身邊的親朋好友在這特殊的時間點顯得格外重要。自主隔離對身心都是很大的挑戰，但也藉此讓領悟同舟共濟、共同度過難關的重要，繼續保持樂觀積極的態度並微笑以對未來的困難。

空服員 阿聯酋

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