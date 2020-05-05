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GENTLE MONSTER助攻！ 《The King：永遠的君主》金高銀、鄭恩彩氣場全開
從《梨泰院Class》、《愛的迫降》後，韓國明星最愛的墨鏡品牌GENTLE MONSTER再度成為夯劇《The King：永遠的君主》，女主角金高銀、「最美總理」鄭恩彩的必備造型單品，而且恰如其分的帶出她們所飾演的角色氛圍。
韓國戲劇與時尚品牌結合的緊密，但鮮少有如同GENTLE MONSTER一樣，能夠接連在多部夯劇出現。正在熱播的《The King：永遠的君主》一樣能見到其單品，像是女主角金高銀在第一集登場時，就配戴了CHAMELEON 02太陽眼鏡帥氣現身，採用經典貓眼造型，透過金屬線條勾勒出上揚的線條。鏡框兩端配以精巧的線條裝飾設計，烘托了她的棕色大衣，突顯簡潔俐落風格。
而被粉絲讚譽為「最美總理」鄭恩彩，同樣在第一集裡要與由李敏鎬飾演的大韓帝國第三任皇帝見面時，就以紅色蕾絲洋裝搭配了HER 01墨鏡，彰顯其強大氣場。而且HER墨鏡是方型Oversized的板材材質前框設計，是品牌產品中未曾有過的方框中帶有貓眼形狀的FLATBA款式，而且鏡面兩端及鏡腿兩側Logo還鑲嵌精緻玫瑰金色子彈形狀裝飾。
不僅如此，總是高富帥人設的李敏鎬在第三集裡，突然現身並出手相救金高銀時，也是以駝色長大衣造型，配搭了GENTLE MONSTER BLING 02太陽眼鏡。這款眼鏡的鏡面接近於蝴蝶形狀的方形設計感為最大的特點，而且鏡片顏色呼應了李敏鎬的造型，立刻增添時尚優雅氣質。
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