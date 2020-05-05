只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

麥當勞繼2019年與時裝設計師品牌「APUJAN」合作之後，本次再次攜手，自5月6日起推出「極黑浪潮」的限量包裝。除了充滿時尚感的外包裝之外，同步讓「雙牛起司黑堡」再次登場，並推出全新的「脆鷄起司黑堡」與「嫩鷄起司黑堡」等多款黑色系漢堡。另外還有期間限定的「可可布朗尼冰炫風」。

麥當勞本次與APUJAN的合作活動，以「黑色」為主體，以仰望星空作為概念，透過墨流、筆刷、剪影等方式，襯托出食物的顏色及線條。在包裝紙上，還可以看見太空船、翼手龍、衛星、漂浮冰塊、漩渦等等元素，展開充滿同趣的奇幻想像。

本次所推出的黑堡系列，麵包使用天然墨魚粉製作而成，同時結合高人氣的「三重起司」搭配，加入傑克起司醬、切達起司以及白艾曼塔起司，帶來濃郁順口的滋味。三款黑堡各搭配雙層純牛肉、去骨雞腿排或嫩煎雞腿排，帶來不同的滋味與黑色潮流風格。