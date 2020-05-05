母親節買一波！寶格麗蝴蝶包超美 TIFFANY獻個性風珠寶

母親節將至，精品品牌無不把握這最後的一星期衝刺檔期業績。義大利精品寶格麗（BVLGARI）釋出最新的蝴蝶Serpenti Forever Butterfly Flow包，彷彿鑲嵌珠寶的立體蝴蝶飛舞在包上，讓媽媽心花怒放。美國品牌TIFFANY & CO.則推薦個性風格的Tiffany T1系列與摩登創新的Tiffany HardWear系列，讓時尚媽媽也能開心過節。

寶格麗深受歡迎的Serpenti Forever包款，今年春天點綴上會舞動的立體蝴蝶，捎來春意。蝴蝶款共有肩背包與手提肩背兩用包，有洋溢春季感的薔薇石英粉色與北極冰玉色，以及百搭的淨白瑪瑙色可選。除了新包，寶格麗也推薦品牌辨識度高、搭配性強的Divas’ Dream系列玫瑰金鑲鑽珠寶，以及最新力作蛇形珠寶表Serpenti Seduttori，讓媽媽出門隨時都很有面子，甜在心裡。