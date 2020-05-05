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母親節買一波！寶格麗蝴蝶包超美 TIFFANY獻個性風珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow薔薇石英粉色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow薔薇石英粉色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供

母親節將至，精品品牌無不把握這最後的一星期衝刺檔期業績。義大利精品寶格麗（BVLGARI）釋出最新的蝴蝶Serpenti Forever Butterfly Flow包，彷彿鑲嵌珠寶的立體蝴蝶飛舞在包上，讓媽媽心花怒放。美國品牌TIFFANY & CO.則推薦個性風格的Tiffany T1系列與摩登創新的Tiffany HardWear系列，讓時尚媽媽也能開心過節。

寶格麗深受歡迎的Serpenti Forever包款，今年春天點綴上會舞動的立體蝴蝶，捎來春意。蝴蝶款共有肩背包與手提肩背兩用包，有洋溢春季感的薔薇石英粉色與北極冰玉色，以及百搭的淨白瑪瑙色可選。除了新包，寶格麗也推薦品牌辨識度高、搭配性強的Divas’ Dream系列玫瑰金鑲鑽珠寶，以及最新力作蛇形珠寶表Serpenti Seduttori，讓媽媽出門隨時都很有面子，甜在心裡。

TIFFANY近年來個性風格的珠寶深受年輕族群喜愛，對於時髦的個性媽媽深具吸引力。今年全新登場的Tiffany T1系列有著肌理分明的力量感，與既有的Tiffany T系列都會活力可以混搭加乘。工業風的Tiffany HardWear系列則帶著叛逆個性，中性的金屬鍊結可以混搭配戴或是當作視覺焦點，獻給不受傳統拘束的現代媽媽。

BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow薔薇石英粉色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow薔薇石英粉色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
（左）寶格麗趁母親節釋出全新Serpenti Forever Butterfly Flow蝴蝶包款。圖／寶格麗提供（右）Tiffany母親節推薦TiffanyT系列獻給個性媽媽。圖／TIFFANY提供
（左）寶格麗趁母親節釋出全新Serpenti Forever Butterfly Flow蝴蝶包款。圖／寶格麗提供（右）Tiffany母親節推薦TiffanyT系列獻給個性媽媽。圖／TIFFANY提供
（由左至右）Tiffany T Wire系列18K金鑲嵌瑪瑙手環62,000元、18K金寬版手環10萬2,000元、18K玫瑰金鑲嵌鑽石與珍珠母貝手環92,000元。圖／TIFFANY提供
（由左至右）Tiffany T Wire系列18K金鑲嵌瑪瑙手環62,000元、18K金寬版手環10萬2,000元、18K玫瑰金鑲嵌鑽石與珍珠母貝手環92,000元。圖／TIFFANY提供
（由左至右）Tiffany T1系列戒指，67,000元、53,000元、17萬7,000元。圖／TIFFANY提供
（由左至右）Tiffany T1系列戒指，67,000元、53,000元、17萬7,000元。圖／TIFFANY提供
BVLGARI Serpenti Forever系列推出一系列蝴蝶新作Butterfly Flow，洋溢浪漫春日風情。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever系列推出一系列蝴蝶新作Butterfly Flow，洋溢浪漫春日風情。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow北極冰玉色小牛皮手提肩背包，10萬9,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow北極冰玉色小牛皮手提肩背包，10萬9,400元。圖／寶格麗提供
Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠手鍊，57,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠手鍊，57,000元。圖／TIFFANY提供
BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，34萬9,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，34萬9,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金紅玉髓與珍珠母貝手環，13萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金紅玉髓與珍珠母貝手環，13萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，84萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕表，84萬5,000元。圖／寶格麗提供
Tiffany HardWear Link 18K玫瑰金鏈結設計鍊墜，78,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany HardWear Link 18K玫瑰金鏈結設計鍊墜，78,000元。圖／TIFFANY提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Butterfly Flow淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬0,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指，63,400元。圖／寶格麗提供
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Tiffany 珠寶

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