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5月限定！六福萬怡最潮的「跳跳糖烤鴨」5折優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
5月最狂優惠，六福萬怡推靓皮烤鴨二吃「半價」，挑逗烤鴨控們的愛吃神經。圖／六福旅遊集團提供
5月最狂優惠，六福萬怡推靓皮烤鴨二吃「半價」，挑逗烤鴨控們的愛吃神經。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理「靓皮烤鴨」，曾被網友力讚是「最潮烤鴨」，不只吃到師傅的傳統手藝，還有創新驚喜的「跳跳糖烤鴨」，在嘴裡炸開來的美味成功掀起市場話題。粵亮廣式料理即起推出超狂優惠，除了母親節5月9日、10日外，即日起至5月31日於餐廳內用，於3天前預約，即可享原價2,380元的靓皮烤鴨兩吃「半價」優惠，特價1,190元(服務費另依原價計算)。每組限點一隻烤鴨，每天限量提供。

「靓皮烤鴨」是粵亮廣式料理的經典菜色，選用3公斤的櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，再搭配科學料理烘烤方式，維持鴨胸中心78度烘烤，使鴨皮酥脆，鴨肉更多汁。研發獨特的三色餅皮，分別為綠色的菠菜汁馬告餅皮、紅色的紅蘿蔔刺蔥餅皮、白色的全麥老麵餅皮，並把南港區花的桂花融入醬料中，推出桂花梅子醬，另有特製口水醬、招牌甜麵醬等，再搭配黃瓜、蔥白、台式酸甜泡菜、哈密瓜、客家辣蘿蔔等各種配料，還有集合懷舊與創新的跳跳糖，化解鴨皮的油膩。

除了創意吃皮鴨，第二吃還有「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」、「芋香臘味鴨架煲」、「陳皮冬瓜鴨架湯」等新吃法。其中，「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」混和米粉及冬粉打造特殊口感，再吸收進鴨絲及雪菜的滋味；「芋香臘味鴨架煲」則將酥炸的芋頭、切塊的帶肉鴨架、港式肝腸與臘腸、淡奶一併悶煮，芋頭吸收了鴨油，降低油膩感，同時也凸顯了鴨肉的鹹鮮。

台北六福萬怡粵亮廣式料理電話：02-6615-6528。

烤鴨 菜色

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