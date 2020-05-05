2020年總統就職紀念酒曝光！5款「台灣價值」限量預購

即將迎來520總統就職日，台灣菸酒公司推出第15任總統副總統就職紀念酒首度曝光，今年共有5款就職紀念酒，每支酒款都各具意義。台酒推出的總統就職紀念酒已行之有年，具紀念價值，每每引爆搶購熱潮。

台酒曾請知名設計師聶永真設計第14任總統就職紀念酒產品包裝，甫上市就造成空前的搶購熱銷；2020年與文化總會合作，再度邀請聶永真攜手開發第15任總統就職紀念酒。今年推出的5款紀念酒，每款瓶身設計皆搭配酒品調性，以「就位」、「綻放」、「承」、「方向」、「煦陽」等概念，象徵台灣已經就位，準備於國際綻放，承襲著舊有傳統，同步迎接新的階段來臨，即使前方有雲霧遮蔽，但陽光仍然能帶領我們找到方向。

除了包裝設計具有意義，此次5款紀念酒款也是台酒全新開發調製的新酒款。其中，「OMAR單一麥芽威士忌特別款」以麥芽威士忌波本桶原酒為基底，再調配泥煤麥芽威士忌與過水果酒桶威士忌原酒，以優雅怡人的茶梅、花香融和著東方美人茶香為主，喉間尾韻透露些許柳丁香氣。

台啤特釀「淬」，則遵循比利時金色艾爾啤酒工法釀製而成，氣泡細膩、口感醇厚，散發濃郁麥香，同時帶有熱帶水果香氣與淡雅啤酒花香，尾韻帶有甜味。「玉泉珍藏30年陳紹」體現台灣的天然氣候與優質風土，以台灣糯米、蓬萊米、小麥等為原料，酒質細膩、散發淡雅的香氣，口感柔順香醇。「玉尊峰頂台灣威士忌特別版」以高品質威士忌為主體，搭配台中酒廠雪莉桶熟成威士忌與南投酒廠泥煤麥芽威士忌，具有果乾香氣，口感豐潤，後味呈現輕泥煤風味，圓潤厚實。

至於「玉山台灣原窖十年陳高」，延續傳統製酒工藝，除了有窖陳酒香，更襯有醃醬梅、香草甜香及肉桂的辛香氣味，入口甘潤、醇香內歛，餘韻悠長。

台酒推出的5款總統就職紀念酒皆為限量發行，5月6日起，可於各大超市、量販店、便利商店購買台啤特釀「淬」。OMAR單一麥芽威士忌特別款、玉山台灣原窖十年陳高、玉泉珍藏30年陳紹等三款酒，5月19日前可至台酒直營便利店、各酒廠展售中心預購，可享有95折優惠。

5月20日後5款紀念酒除於台酒自有通路販售，也將陸續於四大便利超商、酒專通路販售。或可至台酒官網查詢。

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