10人精緻小團 包場包園安心玩

始終與頂級、絕美、夢幻畫上等號的星野集團虹夕諾雅，不張揚、優雅且低調的進駐台中谷關，曾有一波波媒體到訪，但少有人能一揭神祕探其究竟；這個星野集團頂級奢華的度假Villa，適合森呼吸，優雅享受食與宿的美學極致。

2020-05-05 00:12