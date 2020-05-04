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10人精緻小團 包場包園安心玩
防疫期間出遊如何才能玩得安心？聯合報系有行旅開出解方，為品味人士推出「十人精緻小包團專案」，十位親朋好友即可成團；另外還有一日遊的精華旅程，讓您舒心慢遊。
有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」，以開發台灣本土秘境行程具市場獨特性。五月廿五日出發的宜蘭一日精華體驗遊，將帶您盡享三美學之旅。
美學一，是拜訪一位醫生，他的田居歲月收藏的畫作及陶瓷作品，家成了美術館藝廊，更奢侈保留寬敞的公共空間給旅人交心；美學二，是邀請已在宜蘭三星田居的前北美館長李成崑來說畫；美學三，則是在美術老師導引下，每人可在田中央的庭院即興創作。
「宜蘭一日精華旅程」將於五月廿五日出發。詳情可電洽 02-86433581、86433517、86433543，或瀏覽有行旅官網。
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