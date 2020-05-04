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GUCCI進駐台北SOGO復興BR4 夢幻獨角獸包陳庭妮已搶先

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
GUCCI進駐台北SOGO百貨復興館，由創意總監Alessandro Michele呈現全新形象概念。圖／古馳提供
GUCCI進駐台北SOGO百貨復興館，由創意總監Alessandro Michele呈現全新形象概念。圖／古馳提供

古馳（GUCCI）進駐台北SOGO百貨復興館，全新專門店從一樓延伸至二樓，近340平方米，由創意總監Alessandro Michele呈現全新形象概念，販售全系列女裝及男女性時尚配飾，包含：鞋履、皮件、眼鏡、珠寶、腕表及香氛系列，讓不同特色的GUCCI專門店在台北東區及信義區組成更完整的購物版圖。為慶祝全新登場的GUCCI專門店，全新的GG Marmont獨角獸系列在專門店首賣，繽紛多彩的馬卡龍色令人少女心噴發，時尚女星陳庭妮更搶先揹上，已在自己IG發表春天氣息的穿搭，讓逛菜市場也超時髦！

SOGO百貨復興的全新GUCCI專門店，巧妙融會各種互相顛覆或矛盾的元素：外牆高雅大理石凸顯最新的摩登視覺形象，天鵝絨扶手椅等柔和元素，配上冷調個性的鉚釘等工業風格，以結合傳統與現代，工業風與浪漫主義並蓄的空間語彙，述說GUCCI全新品牌方向。在諸多奢華元素中，以含蓄內斂的設計手法，提供輕鬆愉悅的購物體驗。

全台首賣的GG Marmont獨角獸系列包款，是新款GG Marmont系列的新作。GG Marmont粉嫩的馬卡龍色系相當搶眼，外觀裝飾獨特的Original GG絎縫皮革，休閒、動感又優雅，搭配性高，共有三種尺寸的翻蓋包（中型、小型與迷你）、兩種尺寸的手提包（小型與迷你）以及一款相機包。各型包款均配有閃亮銀色金屬配件，內襯天然微纖維襯墊，多種拉鍊口袋與開放式口袋的設計更發揮包包最大收納功能。除了搶先揹上多彩獨角獸款的陳庭妮，被暱稱「超強發電機」的新生代演員王淨也是粉絲。

GUCCI台北SOGO復興館開幕首賣的GG Marmont獨角獸肩背包，69,700元。圖／古馳提供
GUCCI台北SOGO復興館開幕首賣的GG Marmont獨角獸肩背包，69,700元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont伯爵藍手提包，60,300元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont伯爵藍手提包，60,300元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont玫瑰花瓣小型肩背包，57,800元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont玫瑰花瓣小型肩背包，57,800元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont薄荷萊姆肩背包，66,400元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont薄荷萊姆肩背包，66,400元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont香草檸檬相機包，39,400元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont香草檸檬相機包，39,400元。圖／古馳提供
GUCCI台北SOGO復興館開幕首賣的GG Marmont 獨角獸相機包，43,500元。圖／古馳提供
GUCCI台北SOGO復興館開幕首賣的GG Marmont 獨角獸相機包，43,500元。圖／古馳提供
GUCCI進駐台北SOGO百貨復興館。圖／古馳提供
GUCCI進駐台北SOGO百貨復興館。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
新生代演員王淨也是GG Marmont包款的愛好者。圖／古馳提供
新生代演員王淨也是GG Marmont包款的愛好者。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
陳庭妮搶先背上BR4 GUCCI專門店全台首賣GG Marmont獨角獸系列肩背包。圖／古馳提供
新生代演員王淨也是GG Marmont包款的愛好者。圖／古馳提供
新生代演員王淨也是GG Marmont包款的愛好者。圖／古馳提供

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