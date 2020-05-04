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GUCCI進駐台北SOGO復興BR4 夢幻獨角獸包陳庭妮已搶先
古馳（GUCCI）進駐台北SOGO百貨復興館，全新專門店從一樓延伸至二樓，近340平方米，由創意總監Alessandro Michele呈現全新形象概念，販售全系列女裝及男女性時尚配飾，包含：鞋履、皮件、眼鏡、珠寶、腕表及香氛系列，讓不同特色的GUCCI專門店在台北東區及信義區組成更完整的購物版圖。為慶祝全新登場的GUCCI專門店，全新的GG Marmont獨角獸系列在專門店首賣，繽紛多彩的馬卡龍色令人少女心噴發，時尚女星陳庭妮更搶先揹上，已在自己IG發表春天氣息的穿搭，讓逛菜市場也超時髦！
SOGO百貨復興的全新GUCCI專門店，巧妙融會各種互相顛覆或矛盾的元素：外牆高雅大理石凸顯最新的摩登視覺形象，天鵝絨扶手椅等柔和元素，配上冷調個性的鉚釘等工業風格，以結合傳統與現代，工業風與浪漫主義並蓄的空間語彙，述說GUCCI全新品牌方向。在諸多奢華元素中，以含蓄內斂的設計手法，提供輕鬆愉悅的購物體驗。
全台首賣的GG Marmont獨角獸系列包款，是新款GG Marmont系列的新作。GG Marmont粉嫩的馬卡龍色系相當搶眼，外觀裝飾獨特的Original GG絎縫皮革，休閒、動感又優雅，搭配性高，共有三種尺寸的翻蓋包（中型、小型與迷你）、兩種尺寸的手提包（小型與迷你）以及一款相機包。各型包款均配有閃亮銀色金屬配件，內襯天然微纖維襯墊，多種拉鍊口袋與開放式口袋的設計更發揮包包最大收納功能。除了搶先揹上多彩獨角獸款的陳庭妮，被暱稱「超強發電機」的新生代演員王淨也是粉絲。
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