GUCCI進駐台北SOGO復興BR4 夢幻獨角獸包陳庭妮已搶先

古馳（GUCCI）進駐台北SOGO百貨復興館，全新專門店從一樓延伸至二樓，近340平方米，由創意總監Alessandro Michele呈現全新形象概念，販售全系列女裝及男女性時尚配飾，包含：鞋履、皮件、眼鏡、珠寶、腕表及香氛系列，讓不同特色的GUCCI專門店在台北東區及信義區組成更完整的購物版圖。為慶祝全新登場的GUCCI專門店，全新的GG Marmont獨角獸系列在專門店首賣，繽紛多彩的馬卡龍色令人少女心噴發，時尚女星陳庭妮更搶先揹上，已在自己IG發表春天氣息的穿搭，讓逛菜市場也超時髦！

SOGO百貨復興的全新GUCCI專門店，巧妙融會各種互相顛覆或矛盾的元素：外牆高雅大理石凸顯最新的摩登視覺形象，天鵝絨扶手椅等柔和元素，配上冷調個性的鉚釘等工業風格，以結合傳統與現代，工業風與浪漫主義並蓄的空間語彙，述說GUCCI全新品牌方向。在諸多奢華元素中，以含蓄內斂的設計手法，提供輕鬆愉悅的購物體驗。