錯！年輕不用保養？環境因素老化發生在各年齡層
以為自己還年輕就不用保養嗎？台灣植萃保養品牌氧顏森活指出，臉部「皺紋」的生成是外在環境與時間催化的產物，這一絲絲輕拂過臉龐的線條，是靜悄悄又毫無防備的隱形殺手。
抗老防皺不落人後，氧顏森活今夏推出全新「微金超導蜂王乳胜肽抗皺賦活全系列」，訴求添加高科技專利黃金七胜肽、明星蜂王乳抗皺五胜肽，以及珍稀丹蔘葉萃取，主打密集修護肌膚策略。
氧顏森活提醒，現代人時常有「年紀到了才需要抗老」的錯誤迷思，然而，造成肌膚「老化」的原因除了有來自於內在歲月的因素，外在環境因子，包括：光老化、空氣汙染、飲食習慣、生活作息及身心壓力等，都會使肌膚出現皺紋、鬆弛、乾燥、粗糙、斑點以及暗沉現象，且環境因素所帶來的老化現象，會發生在各年齡層女性身上。
「微金超導蜂王乳胜肽抗皺賦活全系列」共有化妝水、精華、眼霜，以及青春霜＋黃金藻抗皺賦活精萃所組成的「微金超導賦活組」。
此時正值母親節優惠期間，氧顏森活除官網有相關優惠活動外，遠東SOGO天母店2F還有期間限定櫃，皆可購買「微金超導蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」全系列商品。
除此之外，氧顏森活也因應母親節推出限定「微金超導完美凍齡組」 ，含賦活眼霜、微金賦活組、系列旅行用組合、生物纖維面膜乙片、微金超導面膜乙片及氧顏美人晴雨兩用傘，適合作為母親節禮物。
同時，自即日起至5月10日，氧顏森活期間限定專櫃還推出「頂級3D全臉皮膚透視分析儀」，訴求以3D地形地貌量測技術計算皺紋、斑點、毛孔和紋理的深淺，深層解碼你的肌膚秘密，且於SOGO天母店全館單筆消費滿3,800元，即可於專櫃免費預約肌膚檢測乙次。
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