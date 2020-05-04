第7輪口罩實名制3.0預購開跑 4超商送優惠還可抽汽車

第7輪「口罩實名制3.0」即日起至5月6日晚上8點開放預購，民眾現在不僅可透過超商機台一次完成領貨、續訂、付款程序，還可以持卡幫家人代買，並直接現場以現金或行動支付方式付款，大幅減少購買口罩的流程。而各超商也大打優惠牌吸客，分別推出省運費、加購商品優惠，甚至還可以抽汽車！

7-ELEVEN

於7-ELEVEN選用icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay等4大支付工具購買口罩付款52元，限量前11萬名會員加贈5,000點OPEN POINT，價值等同一杯35元CITY CAFE中熱美，等於用17塊錢就能領到9片口罩。除了同樣可透過App輸出領口罩專屬條碼快速領取，還能享有13大領口罩限定優惠活動，包括CITY CAFE大杯拿鐵免費升級特大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶特價49元等。

7-ELEVEN新一波口罩包裝將推出2種款式，分別為信封袋款、密封包裝款，密封包裝款目前開放桃園以北1,100家門市可領到，且有部分成人款密封包裝測試加裝超人氣OPEN家族優惠推薦與防疫小叮嚀語錄設計小卡，未來也將陸續於門市全面使用。

全家便利商店

凡至全家預購口罩完成者，即可享Let’s café、餅乾、飲料、泡麵等優惠，此外，掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，還有機會抽中SKODA汽車一台。民眾領取口罩除了透過FamiPort機台外，還可使用全家App口罩領取功能做到防疫零接觸。凡預購口罩指定「全家」取貨之消費者，還可享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠，以及餅乾、零食、雞精、冰品等優惠。

OKmart

於第7輪口罩3.0預購期間於OKmart門市使用OKgo機台預購口罩，即可享加購大杯醇品美式（不限冷熱）獲得額溫卡一式或大杯醇品美式咖啡買一送一優惠（兩活動擇一使用）。額溫卡大約為一般證件大小，方便民眾攜帶使用，建議於室溫15～30度間使用，將感應面服貼於額頭，靜待5～10秒，額溫卡非醫療用品，如出現37度～38度需再次使用耳溫槍確認是否發燒。

萊爾富