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帶媽媽吃鰻魚！江戶川「母親節鰻魚套餐」 再送鑰匙圈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
江戶川台北店所推出的母親節套餐，雙人份920元。圖／江戶川提供
江戶川台北店所推出的母親節套餐，雙人份920元。圖／江戶川提供

隨著母親節即將到來，來自日本的「江戶川」鰻魚料理店，即日起推出「母親節限定套餐」。台北店以蒲燒、白燒鰻魚為主角，搭配生魚片、天婦羅等佐餐，推出2人份套餐；台中店則是以生魚片為重點，配上迷你鰻魚飯等佐餐，設計3人份的套餐，讓媽媽能品嚐日式鰻魚的滋味。

「江戶川」隸屬於日本近鐵集團旗下，已經有60餘年的經營歷史，目前在京都、大阪、奈良等地均有分店。2019年4月，江戶川正式在台北開設首間海外分店，後又於同年10月在台中老虎城成立第2間海外門市。店內的鰻魚，採用傳統的開背手法，將鰻魚肉先烤再蒸，去除多餘油脂後再沾醬燒烤，帶來鬆軟細緻的口感。

本次於台北中山店所推出的母親節套餐，內含有紅白重（蒲燒、白燒）、鮭魚生魚片、天婦羅、茶碗蒸，還有漬物與吸物，擔任甜點的抹茶布丁，還特別將小豆餡製作成康乃馨的形狀，表達對媽媽的感謝。雙人套餐每份920元，限定於5月6日至5月13日供應，每份套餐再加贈鰻魚飯鑰匙扣2個。

台中老虎城店則的母親節套餐，則是採3人份設計，包括有綜合沙拉、盛和生魚片、天婦羅双拼、茶碗蒸、土瓶蒸以及迷你鰻魚飯，供應時間自即日起至5月10日，每套1,588元。除了套餐之外，兩間店也都供應有鰻重、鰻魚飯三吃、江戶川套餐、握壽司等日式料理。

點購江戶川台北店所的母親節套餐，每套加贈2個鰻魚飯鑰匙圈。圖／江戶川提供
點購江戶川台北店所的母親節套餐，每套加贈2個鰻魚飯鑰匙圈。圖／江戶川提供
江戶川台中老虎城店所推出的母親節套餐，內含盛和生魚片、迷你鰻魚飯等料理，每套1,588元。圖／江戶川提供
江戶川台中老虎城店所推出的母親節套餐，內含盛和生魚片、迷你鰻魚飯等料理，每套1,588元。圖／江戶川提供

生魚片 母親節 日本

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