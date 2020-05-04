再帶媽媽去吃一波！文華東方X Sisley頂級下午茶

台北文華東方酒店這次攜手來自法國的頂級保養品牌Sisley，自即日起至5月31日於深受名媛貴婦喜愛的青隅推出「黑玫瑰珍寵」下午茶饗宴，由酒店型男行政西點主廚任樂軒(Hin) 以珍稀的黑玫瑰為靈感，並透過其深厚的法式甜點工藝技巧揉和不羈的創意，打造出一系列挑動味蕾的繽紛奢華美點，帶來最極致優雅的珍寵午茶食光，每位只要 1,350元+10%服務費起！

針對此次推出的「黑玫瑰珍寵下午茶」，台北文華東方酒店行政西點主廚任樂軒(Hin)發揮巧思創意，以Sisley黑玫瑰系列的主要成份「頂級巴卡拉黑玫瑰」為靈感來源，演繹出一系列甜點精巧傑作，包括「珍寵瑰荔慕斯」、「荔香醋栗凍」、「薰香奶霜小點」、「花漾美人」以及「雅緻香檸蛋糕」等，典雅的外形、細緻誘人的滋味，讓視覺與味覺都得到無比滿足！

「珍寵瑰荔慕斯」

以此次Sisley主打的黑玫瑰為元素製成荔枝覆盆子玫瑰慕斯，結合覆盆子庫利和杏仁蛋糕，上方再飾以栩栩如生的優雅蝴蝶巧克力點綴，既好看又好吃！

「荔香醋栗凍」

以清新酸甜的黑醋栗果凍為基底，搭配杏仁蛋糕及荔枝香草慕斯，層層堆疊於精巧玻璃杯中，造型優雅純粹，品嚐時使用小湯匙由下往上舀取，豐富的層次與口感，深擄人心。

「薰香奶霜小點」

有如珍稀紫珍珠般高貴典雅的外型，運用黑醋栗奶霜，巧搭薰衣草慕斯，外層則以巧克力淋面及可食用的紫色小花做裝飾。一入口，薰衣草淡雅的香氣與莓果酸甜交織的滋味在味蕾上演奏出和諧的樂章，讓人幸福感油然而生。

「花漾美人」

以蘊藏獨特風味的寶島茗茶 – 東方美人製成綿密細緻的茶香慕斯，中間填入藍莓庫利，上方則以巧克力花和珍珠脆球妝點，優雅的質感和風味在口中久縈不散，讓視覺與味覺都是極致享受。

「雅緻香檸蛋糕」

以椰絲檸檬費南雪為主體，配搭萊姆優格慕斯及黑莓庫利，上方再以紫羅蘭微波蛋糕和金箔點綴，所有風味在舌尖巧妙融合，讓人齒頰留香。

除上述美點之外，此套下午茶亦包含外酥內鬆軟的傳統英式司康，搭配兩款自製果醬與德文郡奶油 (clotted cream)以及香酥可口的法式鹹派；底層則為四款清爽特製鹹點，包括煙燻鮭魚玫瑰花、法國鴨肝慕斯佐玫瑰醬、拜雍火腿與蜜瓜佐紅酒玫瑰醬以及阿拉斯加蟹肉襯魚子醬，各個美味精緻、令人愛不釋口。

青隅X Sisley「黑玫瑰珍寵」下午茶饗宴價格

經典下午茶 1,350元 / 每人

黑玫瑰彈潤水凝霜10ml、IZIA 伊之露香體乳15ml以及600元商品抵用券。

香檳下午茶 1,950元 / 每人

單杯精選香檳、花香化妝水30ml、黑玫瑰彈潤水凝霜10ml、IZIA 伊之露香體乳15ml以及600元商品抵用券。

奢華下午茶 3,950元 / 每人

單杯精選香檳以及Caviar House & Prunier 魚子醬15公克搭配小圓薄餅和配料

奢華贈禮：花香化妝水30ml、黑玫瑰彈潤水凝霜10ml、黑玫瑰頂級乳霜抗老面膜10ml、IZIA 伊之露香體乳15ml以及600元商品抵用券。

(以上贈禮數量有限，贈完為止。台北文華東方酒店及Sisley保留品項更換之權利)

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至5月10日晚間23:59止。

◎得獎獎項：台北文華東方酒店「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」雙人下午茶名額2組。

※下午茶饗宴預約時間至2020年5月31日止，詳細使用方式以台北文華東方酒店說明為主。

◎活動方式： 加入udnSTYLE粉絲團，並留言「你想跟媽媽說的一句話？」

完成留言就有機會獲得用餐名額，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：5月11日(一)於活動貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於5月13日前私訊udnSTYLE粉絲團小編，並回覆得獎項目、個人真實姓名及連絡電話，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎者收到小編回覆兌領通知後，將由台北文華東方酒店致電聯繫訂位時間。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。