呼叫「玲、婷、豪」 名字有同音字買AirPods現省888元

美玲、雅婷、家豪你們在哪？現在不是在叫菜市場名，而是STUDIO A有同名好康要送給名字裡有「玲、婷、豪」的會員，即日起至5月11日止，只要本人於門市出示名字內有「玲、婷、豪」同音字的有效證件，並於門市粉絲團打卡按讚，即可享AirPods、AirPods Pro直降888元的優惠。

雖然這兩天又有新確診案例出現，但STUDIO A為了鼓勵全民持續團結抗疫，持續朝「+0」、疫情「停」、「豪」開心的目標邁進，因此推出這個有趣的小活動。全系列AirPods同享優惠，AirPods充電盒款原價5,290元，優惠價4,402元，約8.3折；AirPods無線充電盒款原價6,490元，優惠價5,602元，約8.6折；最新推出的AirPods Pro原價7,990元，也可享優惠價7,102元，約8.9折。