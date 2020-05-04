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呼叫「玲、婷、豪」 名字有同音字買AirPods現省888元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至5月10日「STUDIO A 生日慶特別活動」，預購萬元生日慶禮券，即可享最高8%優惠。圖／STUDIO A提供
即日起至5月10日「STUDIO A 生日慶特別活動」，預購萬元生日慶禮券，即可享最高8%優惠。圖／STUDIO A提供

美玲、雅婷、家豪你們在哪？現在不是在叫菜市場名，而是STUDIO A有同名好康要送給名字裡有「玲、婷、豪」的會員，即日起至5月11日止，只要本人於門市出示名字內有「玲、婷、豪」同音字的有效證件，並於門市粉絲團打卡按讚，即可享AirPods、AirPods Pro直降888元的優惠。

雖然這兩天又有新確診案例出現，但STUDIO A為了鼓勵全民持續團結抗疫，持續朝「+0」、疫情「停」、「豪」開心的目標邁進，因此推出這個有趣的小活動。全系列AirPods同享優惠，AirPods充電盒款原價5,290元，優惠價4,402元，約8.3折；AirPods無線充電盒款原價6,490元，優惠價5,602元，約8.6折；最新推出的AirPods Pro原價7,990元，也可享優惠價7,102元，約8.9折。

如果名字裡沒有「玲、婷、豪」也沒關係，即日起至5月10日期間也剛好是「STUDIO A 生日慶特別活動」，除了第二代AirPods及AirPods Pro有限量直接折500元優惠，凡於指定實體門市預購STUDIO A萬元生日慶禮券，即可享最高達8%優惠；STUDIO A官網也同步推出全網8%回饋無上限，並限時加碼iPhone 11 Pro Pro/Pro Max 512GB 9.5折。

即日起至5月11日止，STUDIO A推出名字裡有「玲、婷、豪」，即可享AirPods直降888元的優惠。圖／STUDIO A提供
即日起至5月11日止，STUDIO A推出名字裡有「玲、婷、豪」，即可享AirPods直降888元的優惠。圖／STUDIO A提供

疫情 禮券 無線充電

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