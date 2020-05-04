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小米母親節優惠再一波 紅米手機、掃拖機器人必入手

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
小米母親節活動期間，Redmi Note 8 Pro全系列直降600元，優惠價5,999元起。圖／小米台灣提供
小米母親節活動期間，Redmi Note 8 Pro全系列直降600元，優惠價5,999元起。圖／小米台灣提供

錯過4月的米粉節沒關係，小米台灣迎接溫馨母親節，再精選品牌超人氣商品推出「小米母親節」優惠。自5月6日起至5月10日止，除了最強中階機Redmi Note 8 Pro全系列直降600元、米家掃拖機器人1C直降200元等多項好康外，活動期間單筆消費不含手機產品滿新台幣9,000元，即贈「小米藍牙項圈耳機」（價值1,395元）、單筆消費不含手機產品滿新台幣12,000元，即獲小米商城mi.com新台幣1,000元現金券乙張，超前佈署最貼心的母親節禮物就趁現在。

受到疫情影響，愛運動的民眾也紛紛從健身房走出戶外，「小米母親節」活動期間，支援辨識6種運動軌跡功能的小米手環4直降100元，優惠價765元再贈專屬腕帶；而運動時最適合搭配使用的小米藍牙耳機AirDots超值版則直降200元，優惠價只要345元，隨著音樂的節奏律動，獨自運動也不無聊。

小米母親節活動期間，米家掃拖機器人1C直降200元，優惠價6,395元。圖／小米台灣提供
小米母親節活動期間，米家掃拖機器人1C直降200元，優惠價6,395元。圖／小米台灣提供

此外，小米亦持續強化線下門市體驗，提供舒適、多功能的購物空間。小米之家台北行天宮店將於5月6日重新改裝亮相，並於5月6日至10日期間推出多項單店獨享優惠，旗艦級米家掃拖機器人直降400元，優惠價8,595元；米家手持無線吸塵器Lite直降200元，優惠價4,795元；米家空氣淨化器Pro直降300元，優惠價6,595元，還可再享單筆消費滿新台幣10,000元，即送小米商城mi.com新台幣500元現金券乙張。

改裝完成的小米之家台北行天宮店也在店內打造專屬的「小米智慧家庭玻璃屋」，串連多款小米智慧家庭最新產品與熱門商品，展示智慧生活的無限可能。未來將陸續規劃定期導覽、預約專人體驗、免費教學課程等多元活動，讓用戶在購買前能實際體驗智慧家庭的未來、探索不同應用場景的變化及打造個人化的智慧新生活。

小米母親節活動期間，購買小米藍牙耳機AirDots超值版直降200元，優惠價345元。圖／小米台灣提供
小米母親節活動期間，購買小米藍牙耳機AirDots超值版直降200元，優惠價345元。圖／小米台灣提供

母親節 疫情 健身

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