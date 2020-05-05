整理包／疫情重擊撐不下去 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊觀光和餐飲產業，防疫期間餐廳都在苦撐，但仍不敵客源流失，不僅海外觀光客大幅減少，連帶許多民眾也不願意出門用餐，飯店住房率也一路呈雪崩式下滑，有的店家為止血減少虧損紛紛宣告熄燈落幕，或被迫暫時歇業。至於何時能恢復營運，暫無時間表，或許還得視疫情愈趨穩定才能決定，而未來疫情結束後，這些店家如何重新再站起來，重新出發，將是更重要的課題。

台北

餐廳

粵菜名店「十二粵」 二月中旬起結束營業

Jamie's Italian 二月底台灣分店停止營運

阿金台菜海鮮餐廳 三月一日起無限期停業

義大利料理卡布里喬莎 營業至三月一日止

江浙餐廳「祥福餐廳」 三月十一日後暫停營業

頂上魚翅 三月十四結束營業

「北平菜松滿樓」內湖店 三月二十二日起結束營運

劍潭捷運站的麥當勞承德三門市 三月三十一日最後1天營業

東區「朕店麻辣鍋」三月底熄燈

北投台菜餐廳「唭哩岸」 三月三十一日畫下句點

中菜餐廳「四知堂」 四月底結束營業

世貿聯誼社中餐廳 四、五月暫停營業

素食店老牌「蓮池閣」 四月十五日結束營業

馬祖料理「枕戈待旦」三月底結束營業

老牌知高飯「灶紅了」 四月九日起歇業

「老上海菜館」 四月二十日熄燈

「Baffi鬍子餐酒」 四月二十二日暫停營業

大三元酒樓 四月起停業二個月整修

四知堂店內供應許多特色中式料理。圖／取自四知堂臉書

飯店旅宿及其他生活娛樂

台北東區知名夜店「OMNI」、「KOR」三月二十三日、二十四日起暫停營業

台北首都大飯店大直館 三月二十日起休館

台北麒麟商旅 三月二十五日起休館

台北首都南京館 三月三十一日起休館

故宮晶華酒店 四月一日至六月三十日暫時停止散客服務

台北愛琴海太平洋溫泉會館 四月一日起休館

西華飯店 四月中旬起休館保養至五月底

西門町伴手禮名店櫻桃爺爺 四月底歇業

神旺大飯店 四月三十日起停止住宿服務

內湖老牌健身房「貝克漢運動健康世界」營運四月三十日

紅米青年旅館 五月一日起停業

翡翠灣福華度假大飯店 五月三十一日起歇業

老字號二輪戲院「朝代大戲院」五月四日起暫停營業3個月

天閣酒店南西館 暫時休館至六月底

新北

餐廳

中和普園北平館 四月十二日起歇業

香雞城新店中正店 四月十九日起無限期停業

飯店旅宿及其他生活娛樂

淡水亞太飯店 三月底歇業

土城「大黑松小倆口」觀光工廠 三月底熄燈

金山海灣溫泉會館 四月三十日畫下句點

基隆

老湘菜館「湖南小館」五月一日起暫時歇業

宜蘭

餐廳

「友愛發樓」餐廳 三月十五日起暫停營業

飯店旅宿及其他生活娛樂

礁溪冠翔世紀溫泉會館 四月一日起休館

綺麗珊瑚博物館觀光工廠 五月起暫停營業二個月

綺麗珊瑚博物館展出各式珍奇寶石，入口處一根號稱世界最長的木化石是「鎮館之寶」，長達36公尺，以20節段呈現；但博物館現在暫停營業，看不到了。本報資料照

桃園

餐廳

南崁海鮮中餐廳「湘蓮餐廳」 二月二十九日起停業

大竹竹園婚宴會館總店 二月二十九日起停業

衛福部桃園療養院附設樂桃桃咖啡簡餐坊 三月二日起暫停營業

南崁台菜料理「萬翔餐廳」 三月十日起停業

泰式主題餐廳「紅拱門」 三月二十二日起歇業

飯店旅宿及其他生活娛樂

龍都旅社 三月已宣布停業

晨菲商務旅店 申請轉讓

晶悅國際飯店 六月底熄燈

台中

餐廳

法式蔬食餐廳「香草園」 二月十日起無限期停業

「阿秋大肥鵝」台中太平賀緹店 三月底停業

酸菜鍋老店「小舅家鄉味」 三月底歇業

畢哥美式炸雞店 三月二十五日正式收攤

水車和食 四月一日起暫停營業

老牌江浙餐廳「如意樓」 四月十六日起暫停營業

知名高檔日本料理店「SONO園」 四月十七日熄燈

台中超浮誇「鍠樂鍋物」四月三十日起歇業

LARÔME樂逢法式餐廳 五月一日起歇業

懷舊餐廳「香蕉新樂園」五月十日吹熄燈號

台式海鮮餐廳「珍的好海鮮餐廳」預計六月中旬重新營業

飯店旅宿及其他生活娛樂

亞緻大飯店 三月九日結束營業

裕毛屋超市 四月六日起歇業

清水時代影城 五月一日起歇業二個月

李方艾美酒店 原訂九月開幕，暫緩籌備作業

台中SONO園日本料理已有33年歷史，不敵新冠肺炎疫情衝擊歇業。圖／取自SONO園日本料理臉書

彰化

餐廳、小吃

桂都餐廳 三月九日熄燈

台鐵員林站鐵路便當代售部 三月三十一日熄燈

檸檬香茅火鍋彰化店 四月十日畫下休止符

歡樂牛排彰化店 營運至四月底

飯店旅宿及其他生活娛樂

「台灣大戲院」和「彰化大戲院」 四月二十七日起停業

台鐵員林站鐵路便當代售部一天可賣出300多個便當，受新冠肺炎疫情影響，業者宣布月底將吹熄燈號。記者林敬家／攝影

南投

日月潭景聖樓 五月二十六日歇業

雲林

斗六中華影城 三月三十一日歇業

虎尾白宮影城 四月底歇業

嘉義

次郎日本料理 營運至三月底

台南

丸傑水產餐廳 三月底歇業

飯店旅宿及其他生活娛樂

大億麗緻酒店 營業到六月底

麻豆戲院 四月二十九日起暫停營業兩個月

野生動物園「頑皮世界」經營權易主

台南大億麗緻酒店驚傳六月卅日熄燈。記者鄭維真／攝影

高雄

餐廳、小吃

老字號江浙菜「祥鈺樓」 三月初停業

台菜、川菜餐廳「渝香園」 三月底結束營業

三集家常菜 三月二十九日結束營業

千葉火鍋五甲店 四月二十六日收攤

高鐵左營站帕莎蒂娜烘焙坊 四月三十日結束營業

吃到飽火鍋餐廳「可利亞」 五月底結束營業

飯店旅宿及其他生活娛樂

寒軒陽明飯店 四月十日起暫停營業

艾卡設計旅店 營業到四月十五日

國際星辰旅館 四月五日起內部整修

棒棒糖觀光工廠「黑糖家」 營業至四月三十日

屏東

墾丁星光會館 二月一日起休館一年

台東

陪伴在地人十二年誠品書店吹熄燈號 營運至四月底

花蓮

花蓮采沃旅店 已休館

若遇業者營運調整有所異動，實際狀況依各業者公布為準。